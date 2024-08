El truc del llorer per evitar formigues a casa aquest estiu

A l'estiu, sol ser freqüent que les formigues s'intenten colar a casa nostra a la recerca de menjar. Les plagues de formigues poden ser molt molestes, i els insecticides i els productes químics són un mètode que pot resultar tòxic per a les mascotes.

Per sort, el llorer té propietats repel·lents naturals contra insectes com les formigues i, el seu ús, pot mantenir la casa allunyada d'insectes si ho sumem al vinagre. Un mètode ecològic, econòmic i efectiu.Aquesta planta aromàtica conté un compost anomenat cineol, un oli essencial amb una aroma forta que resulta desagradable per a aquests insectes.

I, el vinagre, té un àcid acètic que també actua com a repel·lent i té propietats desinfectants que ajuden a eliminar les feromones que deixen aquests insectes per marcar el seu camí.

Què cal?

Amb aquest senzill truc, es crearà una barrera invisible que les formigues evitaran creuar. Per preparar aquest repel·lent natural cal:

Dues fulles de llorer.

400 ml d'aigua.

Una petita quantitat de claus (planta)

100 ml de vinagre de neteja.

Què cal fer?

Poseu a bullir l'aigua amb el llorer i els claus durant uns 5 minuts en una olla petita

Un cop refredat, col·loca el líquid en un polvoritzador al costat del vinagre

Ruixa la solució on hagis detectat formigues. En llocs com entrades, racons, taulells...

També és útil posar la solució en una baieta i netejar-la. Per mantenir l'efecte repel·lent, convé ruixar l'insecticida casolà cada dos o tres dies. Aquest és un mètode natural efectiu per evitar les plagues de formigues, però que cal complementar amb una bona neteja. Mantenir la cuina lliure de molles i restes de menjar és important per evitar els insectes.

En cas que el problema persisteixi, es pot considerar utilitzar mètodes més dràstics, com ara esquers comercials o el control professional de plagues.