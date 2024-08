No caiguis a la 'trampa del pa' als restaurants: tingues això en compte

En molts restaurants és habitual que els cambrers deixin una safata de pa a taula sense que els clients ho hagin demanat. Moltes persones poden prendre aquest gest com un detall del local. No obstant això, una creadora de contingut ha donat una altra resposta que pot indignar-ne més d'un.

Marie, @marieketotips1 a TikTok, ha donat la seva versió de per què els bars i restaurants deixen una safata amb pa abans de començar a servir els entrants i els plats principals: Fàcil. Quan menges pa, farina, quan entra al teu cos, en quinze minuts es transforma en sucre. Mentre et fan esperar et posen la panera perquè mengis pa, se t'elevi el sucre, mengis el teu plat però després vulguis continuar menjant”, explica.

En aquest sentit, la tiktoker ha dit que "com més s'elevi el sucre més necessitat tens de menjar. És un parany dels restaurants". No obstant això, molts hostalers no estan d'acord amb aquesta teoria, i han al·legat en els comentaris que és un gest de cortesia cap als clients.

D'altra banda, a més d'un comensal li haurà passat que, sense oferir-li la cistella de pa, li han posat a taula i que, a més, li han cobrada després. Això pot generar controvèrsia i provocar l'enuig dels clients. Però és legal que et cobrin el pa en un restaurant si no ho has demanat?

Tal com figura al BOE, segons l'Ordre de 29 de juny de 1978 sobre modificació de menús i cartes en restaurants i cafeteries, que et cobrin el pa en un restaurant és legal sempre que se li indiqui prèviament al comensal. Així mateix, els locals també tenen dret a cobrar tot allò que es troba dins de la carta.

D'altra banda, els restaurants, bars i cafeteries han d'incloure el preu del pa al menú del dia. En definitiva, i per evitar malentesos, l'ideal seria que en el cas que el client es trobi amb la safata de pa a taula, pregunti al cambrer si es cobrarà i, en cas que fos així i no ho volgués, demani que retiri el pa de la taula, ja que en cas contrari el restaurant tindria dret a cobrar-lo.