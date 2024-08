Els experts preguen que no portis mai aquest tipus de samarretes als vols: "Fa molt mal"

Arriben les vacances i, en molts casos, el mitjà de transport per excel·lència és l'avió. La seva practicitat és innegable, però també cal mentalitzar-se de totes les hores que estaràs assegut a dins. Per això, molta gent opta pel que s'anomena 'airport outfit', és a dir, un conjunt de roba extremadament còmode per volar, en què sol destacar el cotó, les peces amples i suaus com el xandall i les samarretes de màniga curta.

Però atenció perquè aquesta última peça podria ser contraproduent en cas de patir algun tipus d'incident en el nostre viatge. Andrea Fischbach, integrant de la tripulació de cabina d'American Airlines, en declaracions al mitjà 'Lad Bible', explica que aquest tipus de peces poden causar problemes en fer algunes mesures de seguretat per evacuar els passatgers.

Experiència pròpia

"Vaig viatjar molt mentre creixia, i una regla que la meva mare em va fer seguir, i continuo fent fins avui, és tenir sempre el meu cos cobert", declarava Fischbach al mitjà. En cas d'evacuar l'avió, un dels elements a què s'ha d'enfrontar el passatger (i la tripulació) és el tobogan d'emergència. Tot i el seu aspecte tou, la veritat és que no són gens divertits. "Fa mal molt, i no és un aterratge suau una vegada que arribes al final del tobogan. Com més cobreixis la superfície de la teva pell, més protecció tindràs", explicava l'hostessa de vol.

Altres recomanacions per als passatgers, gràcies als anys d'experiència en cabina, és limitar l'ús de peces que tinguin serrells o que continguin materials inflamables per evitar problemes pel perill d'incendi. A més, Fischbach recomana limitar l'ús de la roba ajustada, com els texans, ja que en estar tantes hores assegut i amb la pressió de l'avió que tendeix a inflar el cos, aquesta vestimenta pot alentir el flux sanguini.

Com és habitual, sempre és més pràctic viatjar amb calçat còmode i deixar a casa els talons alts, les joies extremades i qualsevol element que pugui suposar un problema en cas d'incident per gaudir de les vacances sense preocupacions.