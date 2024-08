El paper d'alumini és un producte que té diverses utilitats; potser no les saps totes, però avui te n'explicarem una de ben curiosa. T'has posat alguna vegada paper d'alumini als peus? Descobreix per a què serveix. A més, et desvetllarem altres usos que segur tampoc coneixies.

El paper d'alumini és un dels productes que mai no han de faltar al nostre rebost, ja que és molt versàtil i podem utilitzar-lo per a diferents fins. El més comú, per exemple, és la conservació d'aliments: embolicar-los ajuda que es conservin durant més temps i evita que les olors es propaguin per la nevera, com en el cas de les cebes i els alls, que no són del gust de tothom, però són bàsics a la cuina.

Però el paper d'alumini també es pot utilitzar per millorar altres aspectes de la vida quotidiana, i un dels més sorprenents és l'inherent als nostres peus. Embolicar-los completament pot aportar increïbles beneficis: un truc que molta gent ja utilitza i que avui volem il·lustrar. És molt senzill de fer, i us donarà un alleujament. I heus aquí per què.

Què passa si ens emboliquem els peus amb paper d'alumini?

De vegades sentim un dolor o agafem un fort refredat que no desapareix. La solució és aquest rotlle de paper d'alumini. Només cal embolicar bé els extrems amb el paper d'alumini: en el primer cas, envolta l'articulació adolorida, mantenint l'embenat posat tota la nit mentre dorms, durant almenys 7 nits.

En el segon cas, després d'embolicar-los en paper d'alumini, els deixem així durant aproximadament una hora, després traiem l'embolcall i deixem que les nostres extremitats respirin: uns dies amb aquest tractament i el refredat serà un record llunyà.

Vols provar aquest truc viral per curar els refredats? / freepik

Altres usos del paper d'alumini

Però això no és tot, perquè també podem fer un embut d'emergència amb paper d'alumini si no en tenim cap a casa i necessitem abocar un líquid: només cal crear una mena de con, després tallar la part més estreta i tindrem una eina en un tres i no res.

També és un producte excel·lent per esmolar les nostres tisores: només cal tallar-ne tires i les fulles funcionaran millor de seguida. Per acabar, un altre truc de bellesa: si sentim que els nostres ulls i rostre estan cansats, podem utilitzar paper d'alumini per solucionar el problema. Haurem de posar una mica de paper d'alumini al congelador durant unes hores, després treure'l i col·locar-lo sobre les nostres galtes i parpelles per sentir un alleugeriment immediat.