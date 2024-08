Vols aconseguir dormir ràpidament?

Dormir és sinònim de tranquil·litat, descans i plaer, però, què passa quan això no succeeix? Malauradament, cada vegada hi ha més persones que pateixen insomni. Aquest problema pot fer que el nostre dia a dia es torni terrorífic i més si hem d'estar actius. Per tal de solucionar-ho, tenim diverses opcions. Una d'elles és anar al metge i que ens recepti medicaments per agafar el son, una altra és fer exercicis de relaxació. En aquest article et desvelarem un truc per poder dormir ràpidament.

Per això és bàsic dormir bé i descansar a la nit. Per ajudar-nos a aconseguir-ho, hi ha aplicacions que ens diuen a quina hora hem d’anar al llit per dormir set o vuit hores, i polseres d’activitat o rellotges intel·ligents que mesuren la qualitat del nostre somni.

Però, ¿què podem fer si al ficar-nos al llit i tancar els ulls no aconseguim adormir-nos? El truc és senzill i només ens portarà cinc minuts: menjar dos kiwis, segons un estudi publicat el 2016 pels investigadors St-Onge MP, Kikic A i Pietrolungo CE de la Universitat de Colúmbia dels Estats Units.

Els beneficis del kiwi a l'hora d'agafar el son / -

La serotonina del kiwi

El kiwi conté grans dosis de serotonina, que és l’hormona que ajuda a regular el cicle del son, i és ric en vitamina C i carotenoides, que tenen components antiinflamatoris, cosa que afavoreix el son i la seva durada.

Per a l’estudi, 24 persones van consumir durant quatre setmanes dos kiwis una hora abans de ficar-se al llit cada nit. I al fer-ho, van dormir un 42% més ràpid que els que no ho van fer i la seva capacitat per no despertar-se va millorar un 5%.

A més, el kiwi és bo per millorar el trànsit intestinal i amb aquest consell menjareu dues peces més de fruita de les cinc que heu de consumir cada dia.