Utilitza les fulles de llorer per fer fora mosques, mosquits i paneroles

Les fulles de llorer tenen multitud d'utilitats. Algunes de medicinals, altres per a la llar, per aconseguir bona sort, etc. En aquest cas et venim a explicar la utilitat que té envers els insectes. Aquesta fulla col·locada estratègicament a un bon lloc farà que tant mosquits com mosques o paneroles desapareguin.

Hi ha diferents productes per evitar la seva presència a casa, així com trucs infal·libles, naturals i molt econòmics amb els quals podràs desfer-te'n per sempre. Un té a veure amb la fulla de llorer, tal com hem comentat.

Les fulles d'aquesta planta contenen eugenol i altres olis essencials que emeten un aroma que resulta molest per a les bestioles, actuant així com un escut natural per protegir la nostra llar.

On col·locar les fulles de llorer

N'hi haurà prou a col·locar algunes fulles darrere de les portes, especialment les que comuniquen amb l'exterior o en punts estratègics com finestres i racons on habitualment ingressen els insectes. És important renovar les fulles periòdicament per garantir que el seu efecte es mantingui.