Descobreix com perdre pes amb l'estratègia de Harvard

S'està acabant l'estiu; potser ha arribat el moment de posar-se a fer dieta, no creus? Si ets dels que ha esperat per acabar l'estiu i les vacances per posar-se en forma, t'expliquem com fer-ho d'una forma ràpida, senzilla i tot, sota les conclusions d'un estudi publicat pel Harvard Medical School. Ja no hauràs de passar més gana ni fer grans esforços per perdre els quilos que et sobren.

Les claus per perdre pes segons Harvard Medical School

Una de les qüestions més importants que cal destacar és la pràctica d'exercici físic. En concret, se centren en un hàbit molt senzill que podràs incorporar fàcilment al teu dia a dia sense grans esforços. Harvard proposa dedicar mitja hora del dia a caminar, però incorporant les claus següents:

Incrementa el pes del nostre cos al voltant d'un 15% en fer esport per aconseguir cremar un 12% més de calories. Per aconseguir-ho podràs ajudar-te d'uns pesos turmellers o una armilla llastrada.

Per aconseguir-ho podràs ajudar-te d'uns pesos turmellers o una armilla llastrada. Augmenta la despesa calòrica amb pujades . Pujar pendents ajuda a cremar un 13% més de calories. Per això no necessitaràs afegir pes.

. Pujar pendents ajuda a Per això no necessitaràs afegir pes. Canvia la velocitat de la caminada, de manera que puguis incrementar l'esforç, però sense arribar a córrer.

de manera que puguis incrementar l'esforç, però sense arribar a córrer. Surt a caminar després del sopar, ja que la digestió és menys feixuga i es disminueixen els nivells de glucosa . Així evitaràs emmagatzemar la glucosa en forma de greix i hi haurà menys probabilitats de guanyar pes.

. Així evitaràs i hi haurà menys probabilitats de guanyar pes. Combina sortir a caminar amb la pràctica d'exercicis de resistència.

Caminar trenta minuts diaris pot ajudar-te a perdre pes ràpidament / pressfoto

Has de tenir molt clar que la pèrdua de pes sempre ha de ser un procés gradual i constant, si el que vols és assolir objectius duradors. És important que sempre t'assessoris per un professional de la salut abans de començar qualsevol dieta o pla d'exercicis per aprimar-te de forma saludable i sense posar en risc la teva salut.