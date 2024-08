El pa gallec: el millor d'Espanya?

Les persones amants del pa solen recórrer al pa de la fleca. Però, saps quina regió d'Espanya té el pa més bo? El pa gallec està molt ben catalogat, gràcies al seu segell "Indicació d'Origen Protegida". Aquesta denominació indica que aquell pa és produït a la comunitat autònoma de Galícia i que té una escorça cruixent i una duresa variable, segons el format. A més, té una molla esponjosa i l'alveolat abundant i irregular. Per acabar-ho d'adobar, s'elabora de forma artesanal amb farina de blat tova. Així doncs, què us sembla?

Això no vol dir que no coexisteixin amb la presència de pa congelat o de motlle, però els experts no dubten a assegurar que les probabilitats de trobar bon pa a Galícia són molt més altes que les d'altres comunitats.

La clau, per a molts, està a la seva escorça més torrada, la qual dona profunditat al sabor, i a la seva preparació. Segons el document oficial de la Xunta sobre el pa gallec, aquest es caracteritza per l'ús de massa mare i una elevada quantitat d'aigua, així com pels llargs temps de fermentació i cocció, la qual es dona sempre en forns amb solera de pedra o altres materials refractaris.

Així, la denominació del pa gallec implica que la seva escorça ha d'anar de daurada a marró fosc, amb un gruix generalment d'entre 3 i 10 mil·límetres quan es tracta d'una foguera i d'entre 13 a les barres. A més, la molla ha de ser esponjosa, amb un alveolat generós i irregular i de color entre blanc fosc i crema pàl·lid.

Els dos elements imprescindibles per fer bon pa gallec segons la IGP

Pel que fa a la seva elaboració, la IGP deixa clar que cal complir dos factors fonamentals. En primer lloc, cal elaborar-lo amb farines autòctones procedents de blats de llavors de Galícia, que són més cares, però de millor qualitat. Actualment, hi ha dues varietats que han de representar almenys el 25% del total: les farines de Caaveiro i les de Callobre.

L'altre factor fonamental és l'aigua, clau per obtenir una bona massa gallega. S'han d'afegir 75 litres per cada 100 quilos de farina. A més, la mateixa massa mare ha de representar el 15% del pes de la farina.