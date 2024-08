Vols eliminar les taques de la roba blanca de forma eficaç?

Utilitzar peces de roba blanques és molt normal i elegant i més, a l'estiu. Però, què passa quan ens taquem? Aquestes taques solen ser molt difícils d'eliminar dels teixits. A part, segons l'aliment o producte amb el qual ens hàgim tacat, podem acabar perdent la batalla. Tot i això, no us preocupeu perquè avui us portem uns trucs infal·libles per acabar amb les taques rebels dels teixits blancs.

Tots odiem que la roba de color blanc es torni groguenca o grisa amb el pas del temps o per influència d'altres colors o taques. I tots ens hem tornat bojos buscant un detergent capaç de tornar la vida a aquestes peces que ja hem donat per mortes.

El blanc brillant d'una bugada perfecta és el que ens agradaria aconseguir cada cop que carreguem la rentadora, però hi ha diversos casos en què això es converteix en un repte. Generalment, la solució eficaç és el lleixiu, però el lleixiu és una substància molt agressiva per als teixits i no és gens respectuosa amb el medi ambient. Aleshores, què fem quan hem de rentar teixits delicats amb taques difícils o antigues?

La barreja alternativa i millor que el lleixiu

És fàcil rentar roba blanca i eliminar les taques sense lleixiu, ja que tot el que necessites són productes de la llar que probablement ja tens guardats a l'armari de la teva cuina. Això és el que necessitaràs:

120 mil·lilitres de vinagre blanc

Un grapat de sal

Detergent normal per a roba

Aconsegueix que la roba et torni a quedar així de blanca / freepik

Tot el que necessites fer és col·locar la roba blanca que necessita brillantor a la teva rentadora i afegir 120 ml de vinagre, on normalment aniria el suavitzant.

Aboca el detergent per a roba com de costum, però també afegeix un grapat de sal a la barreja. Proveu de remenar-ho perquè es dissolgui una mica.

Col·loca la rentadora en un cicle normal i la roba hauria de sortir molt blanca i sense rastre de taques o color groguenc.

Altres trucs per blanquejar la roba

Per als teus llençols de llit, que són molt més susceptibles a perdre el blanc impol·lut pels rentatges i, per tant, la suavitat, et recomanem que els introdueixis en una galleda plena de llet agra i deixar-les reposar almenys dues hores. Finalment, només necessites rentar-les a la rentadora i veuràs com de blanques i suaus queden.

Si les teves camises o peces han perdut la brillantor que les caracteritzava i vols que recuperin aquesta blancor impol·luta i intensificar-ne el color original, només has d'introduir la peça a un recipient ple d'un litre d'aigua, un quart de tassa d'aigua oxigenada i quatre gotes d'amoníac. Deixa reposar la teva roba dins de la barreja 10 minuts i després esbandeix molt bé.

Tens peces de materials delicats i tems que els trucs per blanquejar-les les facin malbé? Amb aquest consell t'evitaràs els maldecaps que ocasiona portar aquest tipus de vestuari a la tintoreria. Afegeix-hi un quart de tassa de detergent i la mateixa quantitat d'aigua oxigenada en dos litres d'aigua. Barreja molt bé i només necessites introduir la teva roba durant 30 minuts per aconseguir aquest blanc idíl·lic.