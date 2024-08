Descobreix com deixar les olles i paelles netes amb un simple glaçó de gel

Netejar els estris de cuina pot arribar a fer-se molt feixuc i més, quan hi ha greix incrustat i difícil d'eliminar. Depèn de què cuinem, podem tenir problemes a l'hora de netejar i desinfectar correctament. Així doncs, avui us venim a mostrar un truc per deixar les olles i les paelles com noves i només necessitareu uns glaçons de gel.

El truc dels glaçons de gel

El truc consisteix en abocar sabó de rentar els plats en un motlle de glaçons del congelador i esperar que es solidifiquin. Quan es congelen obtenim unes petites càpsules dures de sabó que ens aniran de meravella per fregar la brutícia més incrustada. De seguida comprovareu que la ronya i el greix van caient dels utensilis, per tal de deixar-los com nous.

Els seguidors de la creadora (@tanyahomeinspo) s'han quedat meravellats amb l'efectivitat del consell de neteja. Molts dels comentaris deien coses afalagadores: "Definitivament ho provaré", "És brillant" o "Faré això ara mateix". Al vídeo original veiem que funciona de meravella per netejar una safata del forn, però se suposa que hauria de tenir el mateix efecte amb paelles, cassons i tota mena d'estris variats.