Què és millor: rentar la roba del dret o del revés?

Posar la roba a la rentadora pot semblar molt senzill, però saber quin programa fer servir no tant. A més, no només és el programa, també és important saber quin és el millor detergent o suavitzant, com fer-li un bon manteniment perquè la roba surti en bones condicions, etc. En aquest cas concret et venim a explicar la importància de com posem la roba dins el tambor; ja que això també influeix en la durabilitat dels teixits.

Per això, són molts als que els sorgeixen dubtes sobre com rentar la roba, pel fet que hi ha una gran por de fer malbé la roba, i la més gran és si hem de rentar les peces del dret o del revés.

A causa dels teixits, colors, estampats i diversos elements decoratius que pot contenir la roba, la indústria tèxtil proporciona una sèrie d'informacions que és important seguir amb atenció. Algunes marques, fins i tot, recomanen que la roba es posi a la rentadora d'una manera específica. No obstant això, a la gran majoria d'ocasions, els experts recomanen rentar-la del revés per protegir els teixits i els colors. La raó és que quan la roba es renta del dret, el frec amb altres peces i el mateix moviment de la rentadora poden desgastar la superfície visible del teixit.

Consells per rentar bé la roba

Això pot provocar la pèrdua de color i l'afebliment de les fibres. De fet, l'exposició directa a l'aigua i el moviment de la rentadora són els que fan que sigui preferible rentar la roba del revés per protegir-ne els colors. Aquesta tècnica també ajuda a protegir els teixits delicats del frec excessiu. Això pot reduir el desgast i allargar la vida de la peça. Per altra banda, és important no sobrecarregar la rentadora. Aquest és un punt molt important que cal tenir en compte. Pot dificultar el rentatge correcte de la roba, i una rentadora amb massa roba a dins augmenta el risc d'arrugues permanents.

Posa la roba del revés i aconsegueix una major durabilitat dels teixits / freepik

També és aconsellable fer servir la temperatura de l'aigua recomanada per a cada tipus de teixit. Encara que hi pot haver algunes excepcions, depenent del tipus de teixit i de la brutícia que hi hagi a la peça, en general és millor rentar la roba del revés. Així, es preserva tant la qualitat com l'aspecte de les peces. No sobrecarregueu la rentadora. Però això no és tot. Si teniu roba amb pedreria, per exemple, podeu estar segurs que la qualitat es mantindrà. D'altra banda, és probable que aquests "strass" i lluentons es desprenguin si no capgireu la roba.

Com menys se sobrecarregui la rentadora, millor serà el resultat del rentatge. Els experts recomanen rentar amb càrregues petites. És important recordar que la roba necessita prou espai per girar lliurement. I això facilita la neteja. És un consell molt important, perquè si la roba no es renta bé, desprendrà olors desagradables. I quan entrin a l'assecadora, sortiran humides i arrugades. Per això cal espaiar-les, i aquest consell t'ajudarà clarament a cuidar la roba cada dia.