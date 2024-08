El llistat de barbacoes que l'OCU recomana

S'està acabant l'agost i amb ell, s'espera que les temperatures s'estabilitzin. Això farà que puguem començar a fer barbacoes sense haver de preocupar-nos tant pel fet de poder provocar un incendi sense voler. La calor excessiva fa que sigui molt perillós fer foc i més quan no ha plogut, ja que tot està sec i és molt més senzill provocar un desastre. Així doncs, si estàs pensant a adquirir-ne una, et deixem les recomanacions de l'OCU per saber quina s'adapta més a les teves necessitats segons les seves característiques.

Al mercat hi ha una àmplia varietat de barbacoes, però et preguntaràs quina és la millor. L'Organització de Consumidors (OCU) ha elaborat un estudi amb els avantatges i els desavantatges d'aquest tipus de graelles de rostit depenent de les característiques.

Els models de barbacoa que podem trobar al mercat

Barbacoa de carbó: la clàssica

La barbacoa de carbó és l'opció més tradicional. Pot ser portàtil o d'obra, amb xemeneia o sense. Encara que, requereix una mica més d'esforç per encendre-la i controlar la temperatura, ofereix un sabor més genuí i pot aconseguir temperatures molt altes.

Entre els avantatges que enumera l'OCU hi ha el sabor més autèntic, preus més assequibles (entre 35 i 650 euros, segons l'OCU) i altes temperatures de cocció. Tot i això, la seva temperatura és difícil de controlar, la seva neteja és més complicada i les brases triguen a apagar-se i, per això, són menys segures.

La barbacoa de carbó / Pexels

Barbacoa elèctrica: l'opció sense fum

Les barbacoes elèctriques són una alternativa interessant si comptes amb una presa de corrent a prop. Són fàcils d'encendre i permeten un control senzill de la temperatura, encara que el sabor i la temperatura màxima poden ser inferiors a les opcions de carbó o gas.

Entre els seus avantatges trobem que generen menys fum i entre els inconvenients, que la temperatura màxima de vegades és insuficient i el seu sabor és menys autèntic.

Barbacoa de gas: fàcil i ràpida de fer servir

Les barbacoes de gas funcionen com a petites cuines, amb cremadors alimentats per una bombona de gas. El seu principal avantatge és la facilitat i la rapidesa d'encesa, a més de la possibilitat de regular la calor.

Tot i això, has de tenir en compte si decideixes comprar una barbacoa de gas, l'espai per a la bombona de gas, el nombre de cremadors, la presència de cremadors laterals i les plaques de cocció i taulells.

Barbacoa portàtil o d'obra?

Si tens un jardí o terrassa grans i ets un aficionat a les barbacoes, una barbacoa d'obra pot ser una bona inversió a llarg termini. Per contra, les barbacoes portàtils ofereixen l'avantatge de poder moure-les i col·locar-les en diferents llocs.

Independentment de la teva elecció, adverteix l'OCU, assegura't de complir amb la normativa de la comunitat de veïns i tria un lloc adequat, arrecerat del vent i amb una bona evacuació de fums.