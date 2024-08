Vols que el rentaplats netegi correctament?

Netejar els estris de cuina sol ser una tasca bastant feixuga i més, si hem tingut convidats o som molts a casa. Per això, s'ha inventat el rentaplats: per estalviar temps i feina. Però per tal que el nostre electrodomèstic funcioni correctament li hem de fer un manteniment regular i una bona higienització. Hem de ser conscients que en posar contínuament els estris de cuina bruts en el rentaplats, és normal que aquest, emmagatzemi restes de menjar. Si volem evitar patir qualsevol problema de salut relacionat amb el menjar, per una mala higienització dels estris de cuina, hem de dur a terme el següent truc. El truc de l'escuradents; gràcies a ell, aconseguirem eliminar la brutícia que quedi incrustada al rentaplats. T'ho expliquem!

Hi ha moltes persones que tenen preferències definides sobre com carregar un rentaplats. De fet, una enquesta de Bosch va trobar que el 40% de les parelles es barallen per aquest tema. Però a part d'evitar discussions, carregar un rentaplats de la manera correcta té altres beneficis, ja que en fer-ho no només els plats estaran més nets, sinó que també carregarà més plats i serà més fàcil descarregar-los.

I recorda que espaiar adequadament els plats evitarà que s'estellin i trenquin, pel fet que evitarà que colpegin entre si.

El truc de l'escuradents

Posar una càrrega al rentaplats i veure que els plats surten pudents i plens de residus de menjar no és el més agradable i menys, després d'un dia atrafegat. Però abans que et preguntis si el teu rentaplats s'ha tornat massa vell, fes una pausa i pensa quan va ser l'última vegada que vas netejar el rentaplats. A més, vas desembussar els braços aspersors mentre els netejaves? Si no, és hora de treure un escuradents de fusta i posar-lo a treballar netejant els braços aspersors.

El truc de l'escuradents per deixar el teu rentaplats com nou / Freepik

Els rentaplats (i, per extensió, els braços ruixadors) s'omplen d'una gran quantitat de productes fastigosos, des de partícules de menjar enganxosos o cremades, greix, plàstics i escuma de sabó fins a dipòsits minerals. D'alguna manera, tots troben maneres d'allotjar-se als filtres dels braços, reduint-ne l'eficiència i obstruint el procés d'esbandida.

El procés

Comença traient les reixetes del rentaplats per deixar a la vista el braç ruixador adjunt a la part inferior. Ara, inspecciona els filtres que llancen aigua a la recerca d'obstruccions de menjar o deixalles. A continuació, consulta el manual de l'usuari per obtenir instruccions personalitzades sobre com retirar el braç ruixador del model. Si bé no és obligatori separar-lo, fer-ho garanteix una neteja profunda. Dit això, la majoria dels rentaplats inclouen un simple perill de bloqueig per treure el braç inferior. Mentre sostens el braç després, fica l'escuradents amb cura als forats. Per a una neteja profunda, combina aigua tèbia i unes gotes de vinagre en un recipient i remulla el ruixador fins que estigui completament net. Eixuga'l i torna a col·locar-lo al seu lloc. No oblidis girar-lo per assegurar-te que funciona correctament.