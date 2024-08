Les postres de xocolata que no engreixen

Moltes vegades no som conscients que podem menjar saludablement, mentre gaudim de plaers de la gastronomia. Menjar postres, per a molts, és sinònim d'engreixar-se i no és així, si saps com fer-ho correctament. En aquest article aprendràs a cuinar pa de pessic de xocolata, dolç, sa i deliciós. I a més, no t'engreixarà. T'expliquem la recepta pas a pas perquè només necessitaràs tres ingredients i el microones.

Ingredients

1 plàtan madur

1 ou

Cacau pur 100%

Elaboració