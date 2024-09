Acaba amb les parpelles caigudes amb aquest truc casolà

El rostre és una de les zones més visibles respecte al nostre estat de salut o edat. Si estem envellint, el nostre rostre mostrarà algunes imperfeccions com arrugues, papada, etc. Però, sabies que la zona que més mostra l'envelliment és la del contorn dels ulls? Aquesta zona és molt delicada, ja que té poc col·lagen i elastina, produint un major deteriorament. A més, la contaminació ambiental i la radiació solar afecta negativament aquesta zona del rostre. Així doncs, toca solucionar-ho, oi? Et portem un remei casolà per acabar amb les parpelles caigudes.

La zona del contorn dels ulls

Per tot això, els signes de l'envelliment s'hi manifesten abans. És el cas d'arrugues, les ulleres, les bosses i les parpelles caigudes. Per a aquests últims, hi ha un truc senzill amb oli d'oliva que et pot ajudar a mantenir-los ferms i rejovenits, i a combatre els efectes de l'edat.

L'oli d'oliva no és només un ingredient de cuina: és ric en components hidratants i antioxidants, i és un gran aliat per mantenir la pell radiant i hidratada. A més de l'àcid oleic, també té un alt contingut en vitamina E, que s'encarrega de mantenir i crear el col·lagen.

Per això, l'oli d'oliva pot ser un remei casolà que t'ajudarà a la recuperació de les parpelles caigudes abans de valorar comprar un cosmètic concret o fer algun tractament estètic.

El truc de l'oli d'oliva perquè el rostre no s'envelleixi / master1305

El truc pas a pas

El truc de l'oli d'oliva per a les parpelles caigudes consisteix en el següent: