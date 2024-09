Deixa de pagar pel menjar als aeroports amb aquests consells

Viatjar en avió és molt comú i més, si t'agrada conèixer llocs fora d'Espanya. Però quan ho fas i has d'esperar per fer l'embarcament, segurament i depenent l'hora, tinguis ganes de picar alguna cosa. El problema és que en els aeroports tot està molt més car. Per tal d'evitar que ens clavin, necessitem conèixer aquest truc. Menjaràs sense haver de gastar gaires diners.

És molt comú que en companyies aèries i aeroports vagin canviant sovint. No s'ha pogut portar mai líquids a l'avió, per la qual cosa estem acostumats, igual que a treure'ns les botes abans de passar el control de seguretat o tots els aparells electrònics que podem portar a sobre. Sobretot, cal saber el que mesura el nostre equipatge de mà, per no patir cap problema a l'hora d'embarcar.

Els controls són una cosa bàsica que sempre hi han estat, però què passa amb els àpats? Tot aquell que alguna vegada hagi anat a un aeroport haurà pogut observar com en són d'elevats els preus. Per tant, si no vols començar les teves aventures gastant-te un dineral, has d'apuntar aquest truc que et permetrà omplir tot el teu estómac a l'aeroport d'una manera molt ràpida.

La majoria dels viatgers no saben si en passar el control de seguretat de l'aeroport es pot passar menjar i, encara que molts s'ho creguin, la resposta és sí, però no pots passar qualsevol i hauràs de seguir certes regles. El primer és que no totes les aerolínies tenen els mateixos requisits quant als aliments, per la qual cosa hauràs d'estar pendent de cadascuna i llegir-les atentament per saber els beneficis i les regles de cadascuna.

Estalvia't haver de comprar menjar a l'aeroport / freepik

A més, solen ser massa estrictes sobretot amb el tema dels aliments i la seva seguretat. Però no hauries de tenir problemes per poder pujar el dinar amb tu a l'avió.

Quin menjar es pot pujar a l'avió?

Per poder pujar menjar sense cap problema, hauràs de saber abans quins aliments pots pujar i quins no. Però et posarem alguns exemples de manera que t'ajudarà a entendre-ho millor. Per exemple: un tros de carn amb patates es podria ficar perfectament a un tàper. Recordeu que tot el que porteu a l'avió ha de complir la normativa i els líquids no estan permesos.

En conclusió, a casa et pots preparar tots els plats que et vinguin de gust, però tenint en compte que no continguin líquids. Però si per exemple et ve de gust una amanida, no tindràs cap problema perquè podràs portar-la preparada i en un tàper petit d'uns 100 ml. Després de passar el control, ja podràs amanir la teva amanida i gaudir del teu àpat sense cap problema.