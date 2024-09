Un municipi de l'Empordà, al mapa dels pobles més lletjos d'Espanya

Fa uns dies la revista Viajar va elaborar un mapa amb els pobles més lletjos d'Espanya, seleccionant-ne un per cada província de cada comunitat autònoma. Tenint en compte que les preferències són subjectives, per elaborar el llistat, la publicació va comptar amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, de les opinions dels viatgers i d'alguns clixés generals.

Tal com adverteix la revista especialitzada en viatges, la llista "és subjectiva, basada en opinions i que està subjecta a debat. El que sí que queda clar per a nosaltres és una cosa: la bellesa, en moltes ocasions, es troba en els petits detalls".

En el cas de la província de Girona, l'escollit ha estat un municipi de l'Alt Empordà: la Jonquera. De la localitat fronterera, la revista diu que "és famosa per la seva activitat comercial i de trànsit. Alguns turistes han esmentat que l'ambient de la zona pot ser caòtic, especialment a causa de l'alta concentració de comerços i zones industrials". I afegeixen: "Les botigues de compres lliures d'impostos i les estacions de servei al llarg de les carreteres poden crear un entorn que, per a alguns visitants, no té cap encant característic d'un poble espanyol".

El mapa complet

Al següent mapa elaborat per la revista Viajar es pot consultar el llistat complet dels pobles més lletjos de tot Espanya:

Mapa dels pobles més lletjos dEspanya, segons la revista 'Viajar'. / Viajar

La revista Viajar recalca que "és important recordar que aquesta llista de pobles més lletjos d'Espanya està elaborada amb una intel·ligència artificial que pren com a referència les opinions dels viatgers, reflectint únicament opinions subjectives, i no representen una avaluació objectiva de la bellesa d'aquests llocs. Cada poble, fins i tot aquells esmentats en aquesta llista, té la seva pròpia identitat i encant particular".