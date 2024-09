Recupera el blanc de les cortines amb aquests remeis casolans

Les cortines, sovint, amb el pas dels anys, es van tornant groguenques. L'exposició directa al sol és un dels factors que, a més, fan que aquestes peces decoratives i necessàries es vagin fent malbé lentament. Així doncs, per aconseguir tornar-los el seu color inicial, només necessitaràs conèixer aquests remeis casolans. Prepara vinagre, aigua oxigenada i bicarbonat de sodi. En un tres i no res, aconseguiràs tornar les teves cortines al seu blanc inicial.

Mantenir les cortines blanques no només millora l'estètica de casa teva, sinó que també contribueix a una millor higiene. Les cortines poden acumular pols, àcars i altres al·lèrgens que afecten la qualitat de l'aire a casa teva.

Mètodes casolans per blanquejar les cortines

Hi ha diferents remeis casolans per blanquejar les cortines. Aquí tens un llistat per tornar el blanc a les cortines amb ingredients naturals:

Aigua oxigenada: és un blanquejador natural que et pot ajudar a recuperar el blanc original de les teves cortines. Afegeix una tassa d'aigua oxigenada a una galleda d'aigua i remulla les cortines durant una hora abans de rentar-les com de costum.

és un blanquejador natural que et pot ajudar a recuperar el blanc original de les teves cortines. Bicarbonat de sodi i vinagre: són coneguts per les seves propietats netejadores i blanquejadores. Barreja mitja tassa de bicarbonat de sodi amb una tassa de vinagre i afegeix-lo al cicle de rentatge de les teves cortines . Aquesta combinació no només blanqueja, sinó que també desinfecta i suavitza les teles.

són coneguts per les seves propietats netejadores i blanquejadores. . Aquesta combinació no només blanqueja, sinó que també Llimona: és un altre blanquejador natural que pots fer servir. Esprem el suc de diverses llimones en una galleda d'aigua calenta i remull les cortines durant una hora. Després, renta-les com de costum per obtenir un resultat fresc i brillant.

La llimona és ideal per blanquejar les cortines / CC0

Passos per a un rentatge eficaç

Abans de rentar, sacseja bé les cortines per eliminar la pols. Remulleu-les en una solució d'aigua tèbia amb el producte blanquejador triat (aigua oxigenada, bicarbonat de sodi i vinagre, o llimona) durant almenys una hora.

Remulleu-les en una solució d'aigua tèbia amb Després del blanquejat, renta les cortines a la rentadora usant un cicle suau i aigua freda per evitar danys a la tela . Afegeix-hi detergent i, si ho prefereixes, una mica més de la teva barreja blanquejadora per reforçar l'efecte.

. Afegeix-hi detergent i, si ho prefereixes, una mica més de la teva barreja blanquejadora per reforçar l'efecte. Eixugueu les cortines a l'aire lliure, preferiblement al sol, ja que la llum solar també ajuda a blanquejar. Assegureu-vos de penjar-les bé per evitar arrugues.

Consells per mantenir les cortines blanques

Per mantenir les cortines blanques i fresques, és recomanable rentar-les cada tres mesos. Això evita l'acumulació de brutícia i manté el color brillant.

A més, cada tipus de tela requereix unes cures específiques:

Cotó : resisteix bé els blanquejadors naturals.

: resisteix bé els blanquejadors naturals. Polièster : utilitza cicles de rentatge suaus i evita altes temperatures.

: Lli: prefereix rentats a mà i assecatge a l'aire lliure.

Una altra de les recomanacions que pots seguir per mantenir les cortines blanques durant més temps és ventilar l'habitació de manera regular. D'aquesta manera, evitarem que s'acumuli la humitat a les cortines. També és important evitar l'exposició perllongada de les cortines al sol, ja que pot groguejar la tela.