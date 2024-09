Sabies que el paper higiènic s'ha de guardar d'una forma concreta?

El paper higiènic és un indispensable a totes les llars, empreses, etc. Això ho vam poder comprovar durant la pandèmia. Així doncs, en aquest article t'explicarem com utilitzar-lo correctament; ja que, encara que pensis que l'estàs utilitzant i guardant correctament, no és així.

Des del moment de la pandèmia són molts els que s'han habituat a fer grans compres d'aquest producte i a acumular-lo a casa per garantir que sempre en disposaran. Però té la mateixa importància disposar de paper higiènic com tenir en consideració el lloc on el guardem.

Com col·locar correctament el paper higiènic

Segons un estudi de la Universitat de Colorado, el paper higiènic s'ha de col·locar amb l'extrem solt sobre la part superior i evitar infeccions.

El paper higiènic mai no s'ha de posicionar a terra o sobre alguna superfície, encara que sembli neta. La millor manera de garantir la seguretat higiènica als banys és fer una neteja correcta i guardar els rotlles de paper en un bon lloc.

On i com hem de col·locar el paper higiènic? / rawpixel.com

Emmagatzemar els rotllos de paper higiènic en un armari en lloc de tenir-los exposats, és una bona manera d'evitar la proliferació de bacteris. A més, és important netejar bé les mans abans i després de cada procés, evitant els problemes de contaminació.