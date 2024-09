El truc del paper higiènic per deixar la llar ben neta

Cada vegada apareixen més trucs envers productes de la llar que abans no coneixíem. Per exemple, abans el paper higiènic només el fèiem servir per netejar-nos després d'anar al lavabo. Ara, també se li donen altres usos. Un d'ells és posar-lo a la nevera per eliminar la humitat. Però, vols conèixer el nou truc que apareix a les xarxes socials? Ara podràs netejar diverses superfícies en un tres i no res gràcies a aquest producte tan demandat durant la pandèmia.

Tot el que necessites és un rotllo nou i un rajolí de vinagre, i en poc temps tindràs un fantàstic remei de bricolatge. En concret, el teu paper es convertirà en un joc de tovalloletes desinfectants, com les que compres al supermercat. Per posar en pràctica el mètode, primer cal aconseguir el rotllo. Col·loca'l en un recipient de plàstic en forma de cilindre. Ara aboca un parell de gots de vinagre per sobre i espera que s'absorbeixi. Després d'uns minuts, podràs retirar el cartó de l'interior i gaudir del resultat. Arrenca trossos de cartó i passa'ls per on vulguis netejar per desinfectar a fons les parts de la casa.

Quin producte triar al mercat

Si voleu utilitzar el paper higiènic de forma tradicional, que sàpigues que no val un tipus o un altre. Per saber quina és la millor, heu de comparar especificacions com la consistència i l'impacte mediambiental. El paper sol ser verge o reciclat. Aquest darrer és més respectuós amb el medi ambient, però pot resultar menys agradable al tacte. Si busques un producte respectuós amb el medi ambient, comprova si porta estampada l'etiqueta ecològica.

Com ha de ser el paper higiènic que haig de comprar? / jcomp

Pel que fa a la mida, més capes no sempre corresponen a més gruix o qualitat. Els millors rotllos han de ser suaus a la pressió.

El rotlle de cartó al voltant del qual s'embolica el paper higiènic també té utilitat. Per exemple, es podria convertir en un contenidor per a cables elèctrics. Només cal enrotllar-los i col·locar-los al rotllo per poder guardar-los ordenadament al calaix. Si voleu, també podeu catalogar-los escrivint el nom a la cartolina amb un retolador.

Si estàs familiaritzat amb el reciclatge creatiu, també pots utilitzar els rotllos com a tovalloners. Pinta'ls al teu gust i, a continuació, doblega i col·loca els tovallons de roba a l'interior. Però això no és tot: has pensat mai en un portallapis casolà i original? Si és així, els rotlles de paper higiènic són perfectes per fer-ho. Personalitza'ls amb paper de regal o pinta'ls al teu gust, fixa'ls sobre una base de cartó i omple'ls de bolígrafs, regle i maquineta.