Aquests són els treballs que, de moment, la IA no pot acabar i que molt pocs volen
Cada cop avança més la tecnologia
Julio Vivas
L’arribada de la IA deixarà obsolets un bon nombre de treballs. Tot i això, hi ha alguns treballs que, de moment, la IA no pot acabar i que molt pocs volen fer.
Ho explica l’empresari José Elías Navarro, que aprofita les seves xarxes socials per divulgar la seva filosofia empresarial. Assegura que "la intel·ligència artificial en un futur molt proper farà desaparèixer la majoria de treballs administratius”.
I quan això passi, "els llocs tècnics i manuals seran els més buscats. I, tot i això, a molt poca gent l'atrau professions com electricista, lampista o fuster… els futurs perfils premium". Això sí, l’empresari assegura que "no sé quant trigarà la IA a eliminar els llocs administratius, però sí sé que ningú trucarà a ChatGPT per plantar-te l’enciam que menges o canviar una endoll".
Així que, segons la seva opinió, "tornem a valorar els oficis abans que sigui massa tard. Perquè la intel·ligència artificial podrà fer moltes coses, però de moment no t’arreglarà una fuita d’aigua".
Aconseguir l’èxit en el món empresarial no és una tasca fàcil. Tot i això, l’empresari José Elías Navarro ha compartit públicament quin és, segons ell, un dels principis clau per triomfar en els negocis: la capacitat de prendre decisions. “Allò que realment no tolero”, assegura, “és la inacció”.
A través de les seves xarxes socials, Elías Navarro —molt actiu a la plataforma X (abans coneguda com a Twitter)— sol divulgar consells i reflexions basades en la seva experiència com a empresari. En una de les seves publicacions recents, va expressar amb claredat: “Allò que més em fa enfadar d’un empleat no és que prengui una mala decisió. És que no en prengui cap”.
A les seves oficines, té una frase que resumeix la seva filosofia de gestió: “BLV - Busca’t La Vida”. Aquest lema, que també dóna nom al seu podcast, representa el seu enfocament directe i resolutiu: valora aquells que s’atreveixen a actuar, encara que cometin errors.
Problemes
L’empresari destaca, a més, que busca persones capaces de resoldre per si mateixes: “Quan contrato algú, és per a que solucionin problemes, no per a que me’ls retornin. Si haig d’intervenir constantment, aquesta persona no encaixa en el meu equip”. Per això, insisteix que l’autonomia i la confiança són pilars fonamentals a les seves empreses: “Aquí, ningú no em pregunta a cada moment què fer. Tenen llibertat per actuar i responsabilitat sobre les seves decisions”.
