No és basc: la història del nom canari que triomfa més a Catalunya que a les Illes
Milers de persones responen avui per aquest nom, que molts associen al nord d'Espanya però el rastre del qual apunta a l'Atlàntic
Jaime Pérez
Hi ha noms que, com certes cançons, s’enganxen a un lloc encara que no hi hagin nascut. A les Canàries, milers de persones recorden amb orgull com, de cop i volta, una onada de noms “guanches” va començar a arribar als registres als anys setanta i vuitanta. I, a Barcelona, milers de persones responen avui per aquest mateix nom, que molts associen al nord però el rastre del qual apunta a l’Atlàntic. Tot comença i acaba en una paraula: Yeray.
Semblances raonables
Al repertori oficial d’Euskaltzaindia (Izendegia) no hi ha entrada per a Yeray, però sí per a formes properes com Yera. La semblança gràfica i sonora entre Yera i Yeray pot portar a pensar que ambdós són bascos.
Tanmateix, Yera sí que apareix ocasionalment en llistats onomàstics bascos i s’ajusta bé al seu patró fonètic (terminacions en -a i síl·labes obertes), mentre que Yeray comparteix trets que avui associem a l’euskera, com la terminació en -ai que veiem en Unai o Ibai, però a dia d’avui no apareix a les llistes canòniques de noms bascos.
Potser la idea que Yeray sigui un antropònim basc s’ha vist reforçada per l’aparador del futbol, gràcies al defensa de l’Athletic Club, Yeray Álvarez. Hi ha pàgines de “noms bascos” que circulen per internet que l’inclouen amb significats lliures (“respectat”, “venerat”), tot i que l’autoritat onomàstica basca no ho recolza.
Tot i així, el ressò popular l’impulsa: en els últims cinc anys, Yeray ha arribat a figurar entre els noms de nen més posats a la regió.
Origen canari... difús
La pista sòlida condueix a les Canàries. El primer impuls públic i massiu del nom arriba amb el divulgador tinerfeny Hermógenes Afonso “Hupalupa”, qui el 1979 va difondre el quadernet 'Introducción a la lengua guanche. Lista de nombres guanches masculinos y femeninos' dins dels seus 'Apuntes de historia de Canarias'.
En aquesta relació d'antropònims figura Yeray amb el sentit de “gran / fort”, però no hi ha una sola referència impresa anterior que ho reculli. Ni les cròniques canòniques dels segles XVI al XIX (Abreu Galindo, Espinosa, Chil i Naranjo, Bethencourt Alfonso…).
Poc després, el 1981, apareix el Teberite. Diccionari de la llengua aborigen canària' de Navarro Artiles, que consolida l’interès per l’antropònima indígena però tampoc documenta Yeray en fonts antigues.
Tot i així, poc després de ser difós per primera vegada, es va convertir en un fenomen social.
Com va arribar Yeray a aquell quadern?
Hupalupa va treballar amb testimonis orals i quaderns de camp que va recopilar durant 15 anys a Gran Canària, La Gomera i Tenerife, i és d’allà d’on hauria sortit el nom Yeray. En aquelles llibretetes va anotar les veus vives de la tradició popular i va creuar aquestes dades, potser amb certa imaginació, amb comparacions 'amazigh' del nord d’Àfrica.
El seu arxiu deixa constància d'aquesta metodologia de camp i del seu afany per rescatar i normalitzar noms indígenes en plena Transició. Des d'aquí, el significat “el gran / el fort”, que es recolza en paral·lels lèxics berbers com l'adjectiu kabyle ameqqran (“gran”), que solen citar-se com a suport comparatiu però no com a etimologia estricta.
És a dir, Yeray apareix a les Canàries com a nom modern impulsat per un treball militant de recopilació i divulgació, amb origen cultural canari i ancoratge semàntic 'amazigh' plausible però lluny de la certesa.
Context
La relaxació de les normes del Registre Civil al final del franquisme va facilitar la inscripció de noms no castellans, i als vuitanta es va produir una onada identitària que va omplir les aules canàries de Yeray, Ayoze, Jonay, Yaiza o Yurena.
La corba de Yeray acompanya aquest moviment. Apareixen els primers joves amb aquest nom a finals dels setanta, es consolida als vuitanta i, ja als noranta i dos mil, salta la frontera insular.
A partir d’aquí, el nom s’ha estès per tot el territori peninsular. Les dades de l’INE mostren que Yeray és avui el nom masculí d’origen canari més estès a Espanya, amb més de 14.000 homes que el porten, i la majoria resideix fora de les Canàries.
Barcelona concentra per si sola 1.229 homes anomenats així, una xifra que la situa com a gran capital del nom i que il·lustra el salt d’un antropònim d’arrel canària al mapa metropolità català. Madrid i Bizkaia també registren una presència notable, i al mateix País Basc el nom s’ha colat en els rànquings dels últims anys.
Una minoria canària
A les Canàries, per la seva banda, es reparteixen poc més de dos mil entre la província de Santa Cruz de Tenerife (1.121) i la de Las Palmas (1.019), al voltant d’un 15 % del total dels que així es diuen a Espanya.
Així, de la manera més inesperada possible, un nom nascut d'una llista canària, moltes vegades emparellat els primers anys com “José Yeray” o “Luis Yeray” per esquivar unes absurdes restriccions, ha trobat la massa de portadors més gran a més de mil quilòmetres del Teide.
