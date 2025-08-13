El poble gallec amb platges verges i gairebé sense turisme
Aquesta vila marinera, localitzada en un enclavament immillorable, compta amb el millor de la gastronomia atlàntica
Cada estiu que passa augmenta el nombre de visitants que rep Galícia. Aquest augment és tan notable que fins i tot s'han arribat a donar manifestacions en contra del turisme en alguns pobles. No obstant això, encara podem trobar racons on relaxar-nos i desconnectar del soroll i les presses dels llocs massificats.
A la província de la Corunya s’hi amaga un d’aquests pobles màgics, on el temps sembla haver-se aturat i la natura s’imposa als ritmes de la vida moderna. Es tracta de la vila de Muros, un poble mariner amb una gran tradició gastronòmica on encara no es noten els efectes del turisme de masses.
Un centre històric que mira al mar
Un dels principals atractius de Muros és la seva arquitectura: edificis de pedra, carrers estrets i places on aturar-se a descansar. Els edificis del poble són típics de la tradició marinera, amb porxos de granit a les seves cases que servien de refugi del sol i la pluja per a aquells que venien peix als seus carrers.
Aquest centre històric amb tanta personalitat li va valer la declaració de Conjunt Historico-artístic l'any 1970. Des de la Praza do Concello fins al Mercat d'Abastos, passant per l'Arc de Don Diego, el poble és ple d’elements arquitectònics que combinen la seva identitat marinera amb la seva tradició industrial.
Aquesta tradició industrial es pot apreciar al port, lloc on se celebra la festa del Carme on engalanen les embarcacions per honorar la patrona. Per aquest port entren les matèries primeres amb què després elaboren els seus plats imprescindibles: marisc, peix, empanades i pop a la gallega.
Platges i natura verge
Per si no fossin poc els seus edificis i la seva gastronomia, en passar la vila podràs trobar-te amb les platges d'Àrea Maior i San Francisco. Passejar-hi és sinònim de tranquil·litat i gaudi: sorra fina, aigües netes i lliure d'aglomeracions. Tota una joia oculta de les costes de Galícia.
A prop hi podràs trobar la llacuna de Louro, un paradís per als senderistes on podràs gaudir de la bellesa de l'ingüeiro; quan l'aigua dolça trenca cap al mar. Aquesta zona és un espai protegit on podràs apreciar tota la biodiversitat de la zona.
