130.000 euros per 23 metres quadrats: així són els preus desorbitats dels 'minipisos'
La crisi immobiliària de la ciutat comtal és cada cop més insostenible, tant en venda com en lloguer
Alba Aguilera
La crisi immobiliària és una de les principals preocupacions de gran part de la població que continua a la recerca del seu propi habitatge. I és que en ple 2025 sembla que l’habitatge no sigui un dret, sinó el privilegi d’uns pocs.
La situació és cada dia més alarmant i els preus cada vegada més desorbitats. Segons Idealista, la mitjana d’Espanya ha assolit un màxim històric el juny del 2025, situant-se en 2.438 €/m². Aquest valor representa una pujada interanual del 14% i un increment trimestral del 5,5%.
Entre les ciutats més afectades del país hi ha Barcelona. Els joves i famílies en situació de risc de la capital catalana s’enfronten a un panorama impossible d’assimilar a curt termini, cosa que els obliga a posposar la seva vida una i altra vegada.
Tot i que l’evolució dels preus varia segons el barri, el panorama general projecta un augment continu, especialment a zones com Ciutat Vella o Poblenou. Per comprovar-ho només cal fer un cop d’ull a les ofertes d’Idealista.
Així són els 'minipisos' i els seus preus
"Presentem una magnífica oportunitat al cor de **Barcelona", comença un dels anuncis al web, que continua prometent una "ubicació immillorable" envoltada de "tots els serveis necessaris per al dia a dia".
Es tracta d’un estudi al carrer Consell de Cent. Setena planta amb ascensor, espai obert sense habitació ni balcó i un total de 23 metres quadrats. El preu? Digne de posar-se les mans al cap: ni més ni menys que 130.000 €. Però, compte, que compta amb un 'descompte' del 4%, ja que abans es venia per 135.000 €.
Tampoc es queda enrere un pis a Vila de Gràcia que promet ser una "oportunitat única!" i es presenta com una "solució econòmica i ben situada". El preu es fixa en uns assequibles 65.000 euros... Quina és la trampa? O, més ben dit, trampes: 12 metres quadrats, un quart sense ascensor i "optimitzat amb llit plegable".
Aquests són només dos exemples de milers d’ofertes a Idealista que treuen l’alè, i no precisament en el bon sentit. A això s’hi sumen lloguers desorbitats, com un estudi de 18 metres quadrats per 1.100 € al mes o un de 23 metres quadrats per 1.825 € mensuals, entre d’altres.
