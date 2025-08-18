On mudar-me si vull pagar menys impostos?
Andorra o Dubai?
Ricardo Castelló
Buscar pagar menys impostos és un dels majors reptes dels ciutadans. Malauradament, a Espanya se'n paguen molts i a més, depenent a la CA a la qual visquis, aquests pujaran o baixaran. Així doncs, la taxa pot arribar fins al 48% en algunes comunitats autònomes. En canvi, a països com Andorra, els impostos tenen una taxa màxima del 10% en ingressos superiors a 40.000 euros.
Tot i això, la nova tendència és mudar-se a Dubai, ja que passa una situació similar quant als impostos. A més, la qualitat de vida millora considerablement, pel fet que la ciutat ofereix un entorn molt més favorable. És una localitat que demana treballadors per continuar amb el seu creixement.
L'empresari espanyol Àlex Huerta, que resideix al país emirat, va voler compartir la seva experiència a través de les xarxes socials sobre els avantatges fiscals i la qualitat de vida.
Huerta va assenyalar que "la gent es pensa que la gent ve aquí pels impostos, però molta gent no. I el que ve pels impostos després s'adona que si m'apugen els impostos un 15%, em quedo".
L'emirat no cobra impost sobre la renda individual, compta amb un IVA del 5% i un impost corporatiu del 9% aplicable a empreses amb ingressos superiors a 375.000 dírhams emirats.
El que més destaca de viure a Dubai és l'estil de vida, tant que no li faria res pagar més impostos: "Si jo demà he de pagar un 10% del que guanyo, és que no em moc... em quedo aquí a pagar-los encantadíssim".
"El nivell de satisfacció general que existeix en aquesta ciutat, el nivell de seguretat, el nivell de neteja, el nivell de networking, el nivell de persones... Acabem de dir abans quantes persones milionàries i centimillonàries existeixen en aquesta ciutat. Moltíssimes. Tot això val diners. I no ho estem pagant", va comentar.
