Les millors tècniques per aconseguir que la persona que t'agrada acabi sortint amb tu
La psicologia té la clau
Irene Roma
Enamorar-se és d'allò més bonic. Però abans d'aquest moment, apareix certa curiositat i atracció envers l'altra persona. En aquest moment, intentem tenir un contacte més estret amb la persona que ens atrau, però saps com coquetejar d'una forma natural i efectiva? T'expliquem les eines que et funcionaran per iniciar una relació de parella amb la persona que t'agrada.
La comunicació no verbal, com una mirada, un gest o el to de veu que es fa servir en relacionar-nos amb una persona, pot transmetre interès i complicitat o, al contrari, la més freda de les apaties.
Com cridar l'atenció de la persona que t'agrada
Tot i això, cal destacar que cada persona és un món i que hi ha nombrosos factors culturals i socials que també influeixen en l'estil i les preferències de cada persona a l'hora de relacionar-se amb altres persones en l'àmbit sentimental.
Però qui no s'ha sentit atret per algú i quan aquesta persona li parla de cop i volta no sap què dir o no té ni idea de com comportar-se amb ella? És una cosa que no només succeeix a l'adolescència o a la joventut, sinó que també experimenta la gent amb més edat i més vida viscuda.
És igual: quan et trobes davant de la persona que t'agrada, sobretot si fa temps que tens sentiments romàntics per ella, és normal sentir-se intimidat i fins i tot quedar-se sense paraules. És el que de vegades té l'amor, sobretot quan està començant o no està segur de si els sentiments són recíprocs.
De vegades, aquesta persona tan desitjada per nosaltres ni tan sols sap que existim o no ens para l'atenció que ens agradaria. Com cal cridar la seva atenció per revertir la situació? Hi ha una sèrie de tècniques que permeten que puguis entaular una primera relació amb aquesta persona més enllà dels trucs habituals, que solen passar per tenir cura de l'aspecte físic, el vestuari i el perfum.
Les tècniques psicològiques més efectives per cridar l'atenció de la persona que t'agrada es basen en sis lleis que passem a detallar-te a continuació:
Llei de la semblança
La Llei de la semblança, en el context de la psicologia de l'atracció, postula que les persones tendeixen a sentir-se atretes per aquells que hi comparteixen similituds en termes d'opinions, actituds, creences, experiències o altres trets.
Aquesta semblança genera afinitat, simpatia i complicitat, elements crucials per a l'atracció emocional. La idea subjacent és que ens sentim més identificats, compresos i acceptats per aquells que s'assemblen a nosaltres, cosa que facilita la connexió i la construcció de relacions.
Per tant, l'ideal és mostrar a aquella persona que t'agrada que hi tens coses en comú; així podràs generar afinitat, simpatia i complicitat entre tots dos.
Llei de l'atracció física
Aquesta llei se centra en la importància de tenir cura de l'aspecte físic per augmentar l'atractiu envers altres persones. Suggereix que la percepció visual i els instints biològics tenen un paper crucial en l'atracció inicial.
Tenir cura d'aspectes com la higiene, el vestuari i el llenguatge corporal positiu contribueix a projectar una bona i saludable imatge d'un mateix, cosa que pot resultar més atractiva per als que ens envolten.
I és que l'atracció física és sovint el primer factor que crida l'atenció, establint així les bases per a l'interès inicial en una relació.
Llei de la desitjabilitat
Sosté que les persones tendeixen a valorar més allò que perceben com a rar o difícil d'aconseguir. En el context de la psicologia de l'atracció i les relacions, aquesta llei suggereix que aquelles persones que es mostren més selectives, exigents o fins i tot misterioses poden generar més interès i atracció en comparació amb aquelles que són massa accessibles o predictibles.
Aquesta dinàmica es basa en la idea que la raresa o la dificultat per obtenir alguna cosa n'augmenta el valor percebut. Mostrar-se una mica distant o independent, sense arribar a ser groller o indiferent, pot crear un efecte de curiositat i desafiament, incentivant així l'interès de l'altra persona.
D'aquesta manera, per cridar l'atenció d'algú que t'agrada podria donar-te resultat mostrar-te una mica distant o inaccessible.
Llei de la personalitat
Aquesta llei destaca la importància de mostrar autenticitat, intel·ligència, sentit de l'humor i la simpatia per generar atracció. En el context de la psicologia de l'atracció, suggereix que més enllà de l'atractiu físic inicial, la personalitat és un factor fonamental en el manteniment de relacions a llarg termini.
Mostrar qui som realment, amb les nostres virtuts i les nostres peculiaritats, contribueix a establir connexions més profundes i significatives. La personalitat, basada en la percepció mental i en els sentiments, influeix en com ens connectem emocionalment amb els altres, i és un factor clau per a l'interès sostingut i durador en una relació.
Llei de l'esforç
Aquesta llei postula que com més esforç invertim en alguna cosa, més ho valorem i apreciem. En l'àmbit de la psicologia de l'atracció i les relacions, suggereix que les persones que ens fan treballar més per obtenir la seva atenció, afecte o confiança tendeixen a generar més compromís i lleialtat.
Això contrasta amb aquelles que ho ofereixen tot de manera fàcil i sense requerir res a canvi. En fer que l'altra persona senti que s'ha de guanyar el nostre interès o admiració, es crea un efecte de recompensa i de satisfacció. Aquest enfocament pot fer que l'altra persona valori més allò que tenim per oferir i se senti més atreta cap a nosaltres.
Llei de la reciprocitat
Es basa en el principi de donar i rebre. En el context de la psicologia de l'atracció, apunta que en mostrar senyals d'interès, atenció, elogi o afecte cap a una altra persona, s'hi estableix una connexió més estreta, així com una cooperació i una harmonia entre les dues persones.
La reciprocitat implica la resposta positiva a les accions i els gestos de l'altre, creant així un intercanvi mutu d'afecte i d'atenció. Aquest principi contribueix a construir una relació més equitativa i enforteix els lligams emocionals entre les persones involucrades.
Totes aquestes tècniques de psicologia per cridar l'atenció de qui t'agrada et poden donar bons resultats, però no has d'oblidar que identificar si algú hi està interessat o no pot resultar complex.
Tot i això, has de tenir en compte que certs senyals com el contacte visual freqüent, els somriures, les preguntes personals, la iniciativa en la comunicació o buscar excuses per estar a prop poden indicar interès de l'altra persona cap a tu.
