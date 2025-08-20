Dorms malament i no saps per què? Aquest síndrome podria estar trencant el teu son
Apareix durant els moments de repòs, especialment a les últimes hores de la tarda i l’inici de la nit
Alba Aguilera
Dormir bé és un dels majors plaers del món, però milions de persones no tenen aquest privilegi. I és que els problemes de son són, per desgràcia, cada cop més freqüents.
Un dels majors obstacles per poder posar remei a l’insomni és que, en gran part dels casos, es desconeix l’origen exacte d’aquesta impossibilitat per dormir.
És per això que la 'youtuber' i divulgadora científica coneguda a xarxes com Hiperactina ha volgut explicar un síndrome que ella mateixa pateix i que afecta precisament al seu descans. "A mi em passa cada nit", assegura la comunicadora biomèdica.
El síndrome que afecta el descans
"Et passa que no pots dormir perquè les teves cames no paren quietes?", pregunta a la seva audiència, i afegeix: "Té nom. I no, no estàs exagerant", abans de revelar quin és el síndrome que tantes persones pateixen sense saber-ho.
Es tracta del Síndrome de les Cames Inquietes, una condició real que, tal com menciona la 'youtuber', "provoca formigueig, incomoditat i fins i tot contraccions involuntàries". Concretament, i tal com explica la Dra. Laura Lillo Triguero, destacada neuròloga especialitzada en son, és un "trastorn neurològic sensitiu-motor que es caracteritza per la presència d’una necessitat imperiosa de moure les cames".
El més curiós és que els seus símptomes apareixen durant els moments de repòs, especialment a les últimes hores de la tarda i primer terç de la nit.
Com frenar els símptomes?
Segons la Dra. Lillo Triguero, els símptomes milloren amb el moviment, motiu pel qual molts pacients eviten viatges llargs que impliquin un repòs prolongat difícil d’evitar. Hiperactina, per la seva banda, aporta alguns trucs alternatius que li són útils per calmar les cames durant la nit.
"A mi, per exemple, m’ajuda aplicar fred. A l’hivern trec el ‘peuet’ de sota la manta i a l’estiu em poso el ventilador", comparteix amb els seus seguidors de xarxes socials. I afegeix que les principals causes poden ser l’anèmia o la manca de ferro, però que en molts altres casos es desconeix l’origen.
