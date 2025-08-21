Les illes que has de visitar el 2025: han estat escollides les millors del món i estan puntuades de l'1 al 10
Al rànquing que es va elaborar l'any passat, hi apareixen dues illes espanyoles, però totes són increïbles
Adriana Fernández
Beneït estiu! Aquesta estació és sinònim de platja, descans, tranquil·litat, llibres... Hi ha múltiples paradisos on es pot gaudir d’un estiu de somni. Quan es parla d’aquesta època, el primer lloc que sol venir al cap són les illes, per això l’empresa de consignes Bounce ha creat un rànquing amb les millors de tot el món on gaudir de bones platges, hotels al millor preu, una temperatura agradable i milers d’activitats per fer.
Per a avaluar les illes s’han tingut en compte diversos factors: temperatura mitjana més alta, major quantitat de precipitacions, temperatura més elevada que assoleix el mar, nombre de platges, activitats per fer, preu mitjà dels hotels i cost d’una beguda local. Fent una ponderació de tot això, s’obté una puntuació sobre deu. Aquestes són les cinc millors illes —entre les quals n’hi ha una espanyola—, les notes de les quals sempre superen el vuit.
El top 5 de Bounce
1) Phuket, Tailàndia (Puntuació: 10,00)
Aquesta illa tailandesa ha estat seleccionada com la millor destinació insular de 2024. Té una superfície de 12,56 quilòmetres quadrats de terra envoltada de meravelloses platges —un total de 40—, entre les quals destaquen Rawai, Kamala i Mai Khao. Des de qualsevol d’elles es pot gaudir d’una vista espectacular d’un lloc que s’assembla al paradís a la Terra, un oasi d’aigües cristal·lines darrere del qual es poden contemplar els millors capvespres del món.
La temperatura màxima que s’assoleix és de 29 graus al març, mentre que el mar arriba als 30 graus a l’abril. Segons Bounce, compta amb 2.873 activitats per fer, com visites a museus i temples. El mes amb més pluges és setembre, quan es poden acumular fins a 400 mil·límetres a tota l’illa. Els seus preus són força assequibles, amb una nit en un hotel de tres estrelles per 184,58 dòlars i una cervesa local per només 2,64.
2) Zanzíbar, Tanzània (Puntuació: 9,66)
Realment, Zanzíbar és un arxipèlag d’unes 40 illes davant la costa d’Àfrica Oriental, la principal de les quals és Unguja, coneguda popularment com Zanzíbar. Cada una d’elles està plena de cultura, història i platges de sorra blanca i aigües turquesa —un total de 24, moltes de les quals són privades. Moltes de les seves 1.718 activitats per fer estan relacionades amb el mar —que arriba als 30 graus al març—, com nedar o practicar snorkel.
La seva temperatura més alta s’assoleix al febrer amb 28 graus, mentre que el mes amb més precipitacions és l’abril, amb un total de 401 mil·límetres d’aigua. El preu mitjà d’un hotel normal és de 158,56 dòlars per nit —tot i que hi ha cabanyes per molt menys— i una beguda local costa 1,93. La millor època per viatjar a Zanzíbar és entre juny i octubre, per la qual cosa és una destinació ideal per a l’estiu.
3) Creta, Grècia (Puntuació: 9,31)
L’illa més gran de Grècia i la cinquena més extensa de tot el Mediterrani ocupa el tercer lloc del rànquing. Entre el paisatge típic de la regió, ple de cases multicolors, hi ha fins a 228 platges, de les quals més de 200 estan envoltades d’un paisatge muntanyós meravellós, entre valls fèrtils i penya-segats espectaculars. Entre les activitats culturals per fer —3.110— destaquen els antics monestirs, inclòs el palau de Knossos, construït fa més de 3.500 anys.
Creta és reconeguda per la seva exquisida gastronomia plena d’història, acompanyada d’una temperatura agradable tot l’any. Les màximes s’assoleixen al juliol i no superen els 26 graus, mentre que la temperatura màxima del mar Mediterrani és de 25 graus a l’agost. Quan més plou és al desembre, arribant als 89 mil·límetres.
Els preus són una mica més elevats que a les illes anteriors: una nit d’hotel costa al voltant de 210,59 dòlars i una beguda local uns 3,44 dòlars.
4) Puerto Rico (Puntuació: 8,97)
Situat en ple mar Carib, Puerto Rico amaga algunes de les meravelles més fascinants del món, començant pels carrers colonials de la seva capital, San Juan, fins a les selves on regna l’aventura. Les seves 204 platges ofereixen un lloc ideal per relaxar-se i contemplar la posta de sol, per nedar entre els animals marins o per degustar la deliciosa gastronomia local acompanyada d’una beguda que costa uns 2,49 dòlars.
L’agost s’assoleix una temperatura màxima de 24 graus, amb el mar a 23 graus al setembre. El moment en què més plou és al febrer —tot i que no arriba a la quantitat de les illes anteriors—, amb només 22 mil·límetres d’aigua recollida a l’illa i un clima tropical durant tot l’any. El preu mitjà de l’hotel és de 336,87 dòlars, tot i que és un país relativament econòmic on es poden trobar allotjaments a un preu molt menor, i una oferta cultural de 3.000 activitats per fer.
5) Mallorca, Espanya (Puntuació: 8,62)
Aquesta és la primera illa espanyola que apareix al rànquing, però no l’única —Eivissa es troba en la desena posició amb una puntuació de 6,55—. L’illa balear compta amb meravelloses platges de fama mundial —un total de 123—, així com amb una capital vibrant i plena de vida, com és Palma. Ofereix viles i hotels de luxe i 2.692 activitats per fer, incloent-hi passejades en vaixell, recorreguts pels carrers històrics de les principals ciutats, parcs i esports aquàtics…
La temperatura màxima s’assoleix a l’agost, amb una mitjana de 25 graus; el mateix mes en què el mar està més calent, a uns 26 graus. El preu mitjà d’un hotel és de 292,28 dòlars per nit, mentre que una beguda local costa uns 3,17, i es pot acompanyar amb alguns dels millors plats de la gastronomia espanyola i mallorquina. L’octubre és el mes amb més precipitacions, arribant als 70 mil·límetres d’aigua.
Altres illes destacades
Després d’aquestes cinc apareixen altres illes amb puntuacions una mica més baixes per completar el top 10 de les millors illes del món: Cozumel (Mèxic) amb un 8,28, Maurici (Àfrica Oriental) amb un 7,93, Aruba (Sud-àfrica) amb un 7,59, Bali (Indonèsia) amb un 7,24, Eivissa (Espanya) amb un 6,55 i Sardenya (Itàlia) amb la mateixa nota. D’altra banda, l’illa amb més platges és Sardenya, amb un total de 490 repartides per tot el territori.
Gran Caiman al Carib apareix com l’illa amb una temperatura mitjana més elevada, fins a 30 graus registrats al mes d’agost. Aquella en què hi ha menys pluviositat durant tot l’any són les illes Cook al Pacífic Sud, amb tan sols 20 mil·límetres de pluja al febrer. També hi ha illes amb la temperatura marítima més elevada que arriba als 30 graus: Aruba, Gran Caiman, Maldives, Bora Bora, Langkawi, Ko Phi Phi, Phuket i Zanzíbar.
