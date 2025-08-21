El truc per aconseguir vols molt més barats no té res a veure ni amb el dia ni amb l'hora
El «geo-hacking» és una tàctica que està guanyant terreny com el nou mètode més efectiu per estalviar diners en bitllets d’avió
Jesús Buitrago
Durant anys, els viatgers habituals han repetit constantment que comprar vols els dimarts o dimecres, a mitjanit, garanteix els millors preus. Altres asseguren que reservar amb mesos d’antelació, o just al final del mes, és la clau. Però una nova tendència està sacsejant aquesta saviesa popular: el veritable truc per aconseguir vols molt més barats no té res a veure ni amb el dia ni amb l’hora. De fet, ni tan sols depèn directament de quan compres, sinó des d’on i com ho fas.
En els darrers mesos, experts en tarifes aèries i viatgers experimentats han començat a revelar que la geolocalització i l’historial del navegador tenen molt més impacte en els preus que l’hora o el dia de la compra. Aquesta tàctica, coneguda entre bastidors com a «geo-hacking», està guanyant terreny com el nou mètode més efectiu per estalviar diners en bitllets d’avió.
Què és el geo-hacking?
El geo-hacking consisteix a canviar virtualment la teva ubicació mentre busques o compres vols. Els preus dels bitllets poden variar significativament segons el país des del qual accedeixes a la pàgina de la companyia aèria o del cercador. És a dir, si fas una cerca des d’Argentina, podries veure un preu diferent (i moltes vegades més alt) que si fas la mateixa cerca des d’Índia o Turquia.
«Les aerolínies i les agències de viatges en línia ajusten els preus en funció del poder adquisitiu mitjà de cada regió», explica Martina Ruiz, analista de turisme digital. «Això significa que, sense adonar-nos-en, els usuaris en països més rics o en zones turístiques paguen més pel mateix seient exactament».
Com aplicar aquest truc?
La manera més senzilla de posar en pràctica aquest mètode és utilitzant una VPN (xarxa privada virtual). Aquest tipus d’eina permet navegar com si estiguessis en un altre país, sense necessitat de moure’t de casa teva. En activar la VPN, pots seleccionar una ubicació diferent, netejar les cookies del teu navegador i repetir la cerca del vol. Els resultats poden ser sorprenents.
«Jo vaig comprar un vol de Buenos Aires a Madrid per 350 dòlars menys simplement usant una VPN amb ubicació a Tailàndia», explica Diego Tapia, un nòmada digital que documenta els seus viatges a xarxes socials. «Ho havia buscat des del meu telèfon mòbil sense VPN i el preu era molt més alt. Literalment em vaig estalviar una nit d'hotel».
Per què funciona?
Les aerolínies utilitzen algoritmes dinàmics que canvien els preus en temps real basant-se en centenars de factors: des de la demanda local, la saturació de cerques, l’historial de l’usuari, fins a la regió des d’on es connecta. En simular que estàs en un país amb menor poder adquisitiu, aquests algoritmes ofereixen tarifes més baixes, ajustades a aquell mercat.
A més, moltes vegades les pàgines web ofereixen diferents versions regionals dels seus serveis. Una agència de viatges en línia pot mostrar un preu en dòlars per als usuaris dels Estats Units i el mateix vol en moneda local molt més econòmic per als usuaris de països asiàtics.
No només el preu: també les comissions
Un altre aspecte que varia segons la ubicació són les comissions de servei. En alguns països, les taxes administratives o de processament poden ser substancialment més baixes, cosa que també redueix el preu final del bitllet. Fins i tot en vols dins d’Europa, canviar la ubicació a un país veí pot generar una diferència significativa en el total a pagar.
És legal?
La pràctica del «geo-hacking» és legal, tot i que no sempre ben vista per les aerolínies. «No estàs fent res il·legal, només estàs accedint a un preu destinat a un altre mercat», assegura l’advocat especialitzat en consum digital, Juan Estévez. «Les empreses també segmenten els preus per maximitzar els seus guanys, així que el consumidor té dret a buscar l’opció més convenient».
Consells finals
Per a qui vulgui provar aquest truc, aquí van algunes recomanacions pràctiques:
- Utilitza una VPN fiable com NordVPN, Surfshark o ExpressVPN.
- Esborra les cookies i l’historial del navegador abans de cada cerca.
- Prova diferents ubicacions: països com Índia, Mèxic, Turquia o les Filipines solen oferir preus més baixos.
- Comprova que la moneda del pagament final sigui l’adequada i que el teu banc no cobri comissions ocultes.
- No facis servir el teu compte personal d’aerolínia o cercador mentre fas les cerques, per evitar que les teves dades influeixin en els preus.
En un món cada vegada més digital i segmentat, saber com jugar amb les regles de l’algoritme pot marcar la diferència entre pagar de més o volar per menys. Així que la pròxima vegada que planifiquis un viatge, recorda: més que l’hora o el dia… el que importa és des d’on fas clic.
