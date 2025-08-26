Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
Lola Gutiérrez
Hi ha èpoques de l'any que són més propenses que d'altres envers els insectes. L'estiu és una mala època per a nosaltres si parlem d'aquests animalons. Però, a part dels insectes, també apareixen més rèptils. Una de les espècies més conegudes a Espanya és la sargantana. Aquesta la podem trobar en patis, jardins o fins i tot es poden colar dins la nostra llar. Però coneixes el significat de la seva presència?
La popular filosofia mil·lenària originària de la Xina Feng Shui parla sobre l'energia dels espais on s'habita, és a dir, tot el que hi ha al voltant d'una persona, i esmenta l'aparició de sargantanes i dragons.
Les sargantanes, éssers que porten bons presagis
La seva presència es relaciona amb la visita d'un ésser espiritual protector, entre altres coses. A més de la seva importància a escala espiritual, les sargantanes són molt beneficioses per molts altres motius.
No se'ls ha de tenir por perquè són éssers vius inofensius i, a més, actuen com a insecticides naturals. Les sargantanes s'alimenten de mosquits, aranyes, arnes i fins i tot paneroles, explica a les seves xarxes socials Patricia Traversa, creadora del Mètode Feng Shui amb Decodificació Ambiental i directora del Centre Feng Shui Professional, per la qual cosa a més de portar bons presagis, netegen la casa d'insectes indesitjats.
Coneguda com a dragó comú o gekko, la Tarentola Mauritanica pertany a la família 'Phyllodactylidae' i és bastant comú a Espanya. Conviu amb éssers humans en edificis, sobretot en pobles.
Serenitat i fertilitat
Des de l'espiritual, la sargantana té també bona reputació, ja que se l'ha associat des de l'antiguitat amb la serenitat i la fertilitat de la llar, així com amb el poder de renovació cap a una cosa millor, afirma Traversa.
Els experts del Feng Shui diuen, a més, que els dragons porten grans beneficis, a més d'un ésser espiritual protector, com l'anunci d'un futur promissori. Les visites són espirituals, protectores i poden significar que la llar es troba en equilibri energètic.
