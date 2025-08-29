'A què convida la casa?': una pregunta que fan molts clients i que ha fet esclatar a un cambrer d'Eivissa
"Pagues el que consumeixes, ningú està obligat a convidar"
Jorge López
Treballar de cara al públic no és senzill. La societat actual ha canviat i ho continua fent. I malauradament el comportament de moltes persones ara mateix és molt poc empàtic, irrespectuós i exigent. Així doncs, és normal que en més d'una ocasió, el personal rebenti i contesti activament. Això és el que ha passat en un restaurant d'Eivissa, concretament a la Platja d'en Bossa. Un cambrer ha denunciat per xarxes socials l'actitud d'alguns dels clients.
I no és la primera vegada, ja que en vídeos anteriors Torres ha parlat de les pràctiques d'alguns dels seus visitants, incidint que “el client no sempre té la raó”, i desmuntant així aquest mite tan estès. De vegades, els clients falten al respecte als empleats o exigeixen un servei més gran que l'acordat. Però aquesta vegada, la seva crítica va una mica més enllà.
Segons relata aquest cambrer, és habitual que al seu restaurant acudeixin persones a donar-se un bon homenatge, però el que no considera normal és que després exigeixin que se'ls convidi alguna cosa. "Moltes vegades em fa gràcia la gent que arriba, es gasten diners, una bona taula, consumeixen… i a l'hora del compte, de pagar, si no és un és l'altre, et diuen: 'A què convida la casa?'", explica. Al que ell mateix respon: "Tindrem alguna cosa clara. A la carta no posa 'si entres convidem a', o si hi ha happy hour i fem 2x1. La gent ve, menja un bon producte, gaudeix d'una bona harmonia, de bones vistes... i pagues el que consumeixes, ningú està obligat a convidar", afirma rotund.
Per a Torres no és bo que després de dinar, els clients exigeixin que se'ls convidi a alguna cosa, sigui unes postres, una copa o un xarrup. Tot seguit, parla d'un cas en concret que va viure fa poc a l'establiment: "Em va arribar una taula una miqueta gran, molt macos, que només entrar em van dir: 'Cuida'ns molt'... sense conèixer-nos de res. 'Que som de fora i estarem aquí dues setmanes'".
Torres, igual que amb tots els clients que van al restaurant, els va parlar de la carta. "Els vaig vendre graellades, bons vinets, postres... I a l'hora de pagar em diuen: 'I la copa de la casa? Mira el que hem gastat'", explica el treballador, que no dubta a dir contundent al vídeo publicat al seu Instagram: "Han gastat el que vostè m'ha demanat que jo els servís".
La polèmica, com és habitual en aquests casos, no ha trigat a saltar a la palestra. En aquesta mateixa publicació hi ha actualment més de 2.000 comentaris opinant sobre el que diu Torres al vídeo. I hi ha respostes per a tots els gustos. "Si es gasten diners, per convidar un xarrup o una copa no s'arruïna el negoci, no creus?", escriu un usuari; a allò que el cambrer respon: "Als xopets ja convidem, però sense exigir". Al costat contrari hi ha aquest altre comentari: "Un bon client no espera mai que li regalin res i si té bona educació, menys encara ho demanarà".
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro