Els consells del dermatòleg per acabar amb els punts negres d'una forma eficaç
Només has de seguir aquests tres passos
Lola Gutiérrez
Tenir un rostre perfecte pot arribar a ser molt difícil. Tot i tenir una bona cura de la nostra pell, poden aparèixer taques, arrugues, línies d'expressió o punts negres. Aquests últims solen ser bastant incòmodes, estèticament parlant. El problema és que moltes vegades els confonem amb els filaments sebacis.
En parla el dermatòleg Àlex Docampo al seu perfil d'Instagram, '@alex.docampo.dermatologo', on compta a finals de juliol amb gairebé 100.000 seguidors. Alhora, l'especialista explica tres senzills passos per eliminar-los de forma natural, eficaç i sana.
Una tira al nas no és la solució
L'especialista en dermatologia i venereologia explica que si ets dels que es treuen aquests punts amb tiretes o semblants, estàs cometent un error: "La majoria de gent es posa una tira al nas i l'arrenca, pensant-se que ja ha solucionat el problema... però d'aquí a uns dies el problema torna a ser allà i, a sobre, hauràs de fer mal".
Per controlar-los, l'expert comparteix tres passos clau que sí que funcionen en un dels seus vídeos més recents.
Exfoliació, àcid salicílic i retinoides
Exfoliació
El primer pas és l'exfoliació suau matí i nit: “Ajuda a eliminar les cèl·lules mortes i mantenir la superfície de la pell neta sense irritar-la.
Àcid salicílic
El següent pas implica emprar àcids exfoliants, sobretot àcid salicílic, que té una gran afinitat amb el greix, penetra la teva pell i ajuda a dissoldre el seu que l'omple.
Retinoides
El tercer i darrer és el més clau: els retinoides. Però compte, no de cop: "Comença amb un retinol suau com un 0,3% dues o tres nits per setmana i quan la teva pell s'adapti a ell, ves augmentant el nombre de nits fins a poder utilitzar-lo diàriament. Això accelera la renovació cel·lular i prevé que el porus s'ompli.
El resultat és porus més nets, menys visibles i sobretot una pell més sana.
