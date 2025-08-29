Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau
Amb la tardor a només unes setmanes de distància, cal tenir present aquests productes
Cristian Miguel Villa
La tardor de 2025 comença el pròxim 22 de setembre, cosa que implica que ja estem a menys d’un mes de canviar d’estació. I quan es produeix un canvi important en el temps de l’any… això afecta les nostres compres al supermercat.
Quins productes has de tenir en compte durant aquesta tardor?
Per això, ara més que mai cal començar a plantejar-se quins aliments val la pena comprar al supermercat. Començant per les verdures, cal tenir sempre un ull posat en les més nutritives, com la carbassa, la coliflor, la pastanaga, el bròquil, les espinacs, les bledes, els naps, el porro i les carxofes.
Pel que fa a les fruites, lògicament també n’hi ha diversos tipus molt recomanables. Per a aquesta tardor, cal fer èmfasi en les magranes, les figues, les pomes, els caquis, les raïms i els kiwis. Però hi ha més a tenir en compte a part de les fruites i les verdures.
A la tardor també és important tenir en compte els bolets de temporada, destacant especialment els rovellons, les llenegues, els rossinyols, la llengua de bou i la trompeta negraTots aquests aliments són ideals com a complements dels teus plats principals.
Així mateix, tornant una mica a 'fruits', en aquest cas toca parlar de fruits secs. Perquè en efecte, els fruits secs són molt típics de tardor, i en especial durant aquest període es recomana la compra de castanyes i nous, que solen estar al punt més àlgid.
De forma complementària, cal considerar també certs tipus de melmelades. En particular, es destaquen melmelades com la de carbassa amb castanyes, un producte atípic però que fusiona dos dels aliments més recomanables per a la tardor.
Però, on comprar tots aquests productes? En general, se sol recomanar visitar supermercats com Lidl, Aldi o Carrefour, ja que habitualment tenen una selecció àmplia i molt interessant durant l'inici de cada temporada.
I això és tot el que has de saber per començar a preparar el teu carretó de la compra de cara a aquesta tardor. Tens planejat fer èmfasi en la compra d'algun dels productes que he esmentat?
