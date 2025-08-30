Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
Durant el màster va utilitzar determinats productes químics sense la protecció adequada; els quals podrien ser la causa de la seva malaltia
Lola Gutiérrez
Aquesta és la història d'una jove que volia ser investigadora en una de les universitats més prestigioses del planeta en l'àmbit de les ciències agrícoles. L'oportunitat li va arribar gràcies a cursar un màster en horticultura, el qual incloïa feines al camp.
El que semblava un pas decisiu per a la carrera acadèmica es va transformar en una experiència traumàtica marcada per la malaltia. Anys després de finalitzar els estudis, l'exalumna pateix seqüeles permanents que atribueix directament a les condicions en què va exercir les seves investigacions.
Ara, als 41 anys i després de fer front a un diagnòstic de càncer, ha decidit portar els tribunals a la universitat on va estudiar, a la qual reclama una compensació milionària amb l'argument que els seus drets com a estudiant i investigadora van ser vulnerats.
Manca d'aire
Ling Long Wei, originària de la Xina i resident als Estats Units, ha presentat una demanda de 100 milions de dòlars (uns 86 milions d'euros) contra la Universitat Estatal de Michigan (MSU), segons informa el diari 'The Independent'. Al·lega que entre els anys 2008 i 2011, mentre treballava com a assistent de recerca, va ser obligada a manipular pesticides i herbicides sense la protecció ni l'entrenament adequats, cosa que li va ocasionar un càncer de tiroide.
Segons la demanda, Wei passava jornades de fins a 8 hores aplicant productes químics en camps de cultiu fora del campus, "sense màscares, guants ni roba apropiats". "Mentre feia fora aquests químics tòxics, el vent portava els pesticides directament a la cara", recull el document.
Al seu testimoni, l'exestudiant detalla que va ser exposada a aquestes substàncies "durant més de 7.000 hores" sense supervisió ni mesures de seguretat. Tot i que el 2010 va començar a patir manca d'aire, el centre mèdic de la universitat va atribuir els símptomes a l'ansietat, mentre que els seus superiors insistien que els productes eren "segurs".
Càncer papil·lar de tiroide
Wei afirma que no va denunciar la seva situació en aquell moment per por de represàlies i tracte hostil. "M'intimidaven i temia malmetre el meu futur acadèmic", ha explicat la seva advocada, Maya Greene, en una roda de premsa.
La demanda també sosté que el maneig de pesticides sense protocols de protecció va ser el que va desencadenar el càncer papil·lar de tiroide que se li va diagnosticar el 2024. Des d'aleshores ha passat per diverses operacions i tractaments, i encara que actualment el càncer es troba en remissió, pateix aquestes seqüeles cròniques:
- Necessitat de medicació hormonal diària de per vida
- Fatiga persistent i desequilibris hormonals
- Problemes de fertilitat
- Risc permanent de recaiguda
"La meva recuperació ha estat molt difícil", relata Wei. "Viuré sempre amb una cicatriu, amb medicació diària i amb els efectes emocionals d'aquest procés", reconeix.
La resposta de la Universitat de Michigan
La Universitat Estatal de Michigan ha declinat fer comentaris sobre el cas, amb l'argument que és als jutjats. Tot i això, una portaveu ha subratllat que la institució "prioritza la salut i seguretat de tota la comunitat universitària" i que compleix amb les normatives estatals i federals en matèria de seguretat laboral.
Especialistes en oncologia adverteixen que, encara que és complex establir una relació directa entre una substància i un cas individual de càncer, hi ha pesticides reconeguts com a carcinògens. La demanda de Wei reobre el debat sobre els riscos d'exposició en entorns universitaris i la responsabilitat de les institucions acadèmiques en la protecció dels seus estudiants i investigadors.
