Taques de suor al matalàs? Tres mètodes efectius per a una neteja completa
Els tres millors remeis casolans perquè acabis definitivament amb les antiestètiques taques grogues
Belén Castro
Després d’un estiu que està batent rècords i que de moment sembla que es quedarà amb el dubtós honor de ser el més calorós de la nostra vida, hi ha moltes llars en què la neteja de cara a l’hivern que entrarà en uns mesos revela el mateix problema: les taques de suor acumulades al matalàs durant aquestes setmanes de calor infernal. Es tracta de taques grogues provocades per la sudoració que, en moure el matalàs, treure-li el protector o simplement canviar els llençols, queden al descobert i ens fan conscients de la necessitat de donar-li solució a aquest problema d’higiene.
I és que no es tracta només d’una qüestió d’estètica (que també), sinó d’un assumpte de neteja que cal abordar i eliminar per tallar d’arrel possibles problemes de salut. No obstant això, no tothom sap com donar-li solució a aquesta situació, ja que no es tracta d’alguna cosa que netegem cada dia. No et preocupis. A continuació t’expliquem els tres millors trucs per eliminar les taques de suor del teu matalàs. En prens nota?
Com netejar el matalàs
El primer de tot sempre ha de ser eliminar la pols i la brutícia superficial amb l’ajuda d’un aspirador. Un cop feta aquesta tasca, pots fer el següent:
- Espolvoreja generosament bicarbonat de sodi per tota la superfície del matalàs i deixa-ho actuar durant algunes hores. Retira-ho amb l’ajuda de l’aspirador.
- Si les taques grogues del matalàs són especialment rebels, empra un llevataques apte per a tapisseria; és convenient que primer facis una petita prova en una cantonada del matalàs.
- També pots barrejar una tassa d’aigua tèbia amb unes gotes de rentaplats o un raig de vinagre blanc (o fins i tot tots dos). Frega les taques amb aquesta barreja i deixa assecar.
No obstant això, has de saber que, si no disposes de funda per al matalàs, emprar-ne una et pot estalviar molta feina. Aquestes fundes protegeixen el matalàs i són molt fàcils de netejar: n’hi ha prou amb posar-les a la rentadora. Quan la canviïs i li donis la volta al matalàs, aprofita el moment per raspallar-lo en el moment en què el tinguis vertical sobre el somier o el canapè i, així, eliminar la pols que hi pugui haver acumulat.
Netejar habitualment el teu matalàs no només afavorirà el teu descans, sinó que a més pot alliberar-te de patir nombroses al·lèrgies. No t’ho pensis.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Un camió que transportava cotxes bolca a l'AP-7 a Borrassà