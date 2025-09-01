Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cardiòleg Aurelio Rojas desmunta certs mites de l'alimentació

És recomanable menjar cinc vegades al dia?

El cardiòleg Aurelio Rojas

El cardiòleg Aurelio Rojas / @doctorrojas

Maria Rueda

Avui dia la majoria de la població sap que una dieta equilibrada millora la nostra salut física i mental. Però també hi ha certs mites envers diversos aliments o dietes i això ens pot acabar perjudicant. El cardiòleg Aurelio Rojas ens dona un seguit de consells per saber quins aliments realment ens ajudaran a cuidar la nostra salut i quins no.

Si hi ha una cosa que sorprèn de tot això, és que quan s'analitzen els aliments des d'una perspectiva científica, veiem que “no són tan saludables com crèiem”, segons l'expert.

El greix no és el problema

Una de les frases que més hem escoltat al llarg de la nostra vida és que el greix és nociu per a la nostra salut. Arran d'això, els supermercats s'han anat omplint de “productes light carregats de sucre, midons i additius”, tal com ha afirmat Rojas. Si pensem que això és el correcte, no és així, ja que hi ha “greixos saludables com els de l'oli d'oliva, els fruits secs o el peix blau que protegeixen el cor i el cervell”, ha continuat.

Amb això, podem afirmar que el problema no rau en excés en el greix, sinó més aviat en el sucre i l'ultraprocessat.

És bo menjar cinc cops al dia?

D'altra banda, el cardiòleg ha desmentit el fet que menjar cinc cops al dia és bo i necessari per activar el metabolisme. El professional ha aclarit que “menjar constantment genera més pics de glucosa, més insulina i més inflamació, un dels grans causants de la malaltia del segle XXI”.

D'aquesta manera, i a diferència del que hem sentit tota la vida, el dejuni controlat millora la sensibilitat metabòlica i afavoreix la regeneració cel·lular, cosa que resulta en molts casos molt útil.

Què fem amb la sal?

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cal consumir menys de cinc grams al dia. Tot i això, Rojas ha comentat que “estudis recents mostren que si elimines massa sal, també augmentes el risc de problemes de cor, especialment si ets una persona sana, activa o fas esport”.

Així doncs, el cardiòleg ha afegit que "probablement el veritable enemic no és la sal del saler; no obstant això, el sodi ocult en els productes industrials sí, no en allò que cuines tu".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents