Els 6 consells infal·libles per recuperar la dieta després de les vacances
La nutricionista Natalia de la Rosa recomana tornar als hàbits alimentaris de manera progressiva i equilibrada, evitant dietes extremes
Girona
La tornada de les vacances no sempre és fàcil, especialment a l’hora de reprendre una alimentació equilibrada. Segons la nutricionista Natalia de la Rosa, el més important és evitar les dietes dràstiques i establir de nou uns horaris regulars d’àpats —esmorzar, dinar i sopar, amb un o dos refrigeris saludables si cal— per regular la gana i prevenir excessos.
Els 6 consells clau per a una bona tornada a la dieta
- Consumir aliments de temporada, més nutritius, saludables, sostenibles i econòmics.
- Prioritzar el comerç local i combinar compres en diferents establiments per aprofitar ofertes i reduir despeses.
- Augmentar el consum de vegetals, com fruita, verdura i llegums.
- Organitzar el menú setmanal per evitar improvisar i caure en opcions poc saludables.
- Practicar el batch cooking: cuinar per avançat i aprofitar un dia lliure per preparar diversos plats.
- Evitar el malbaratament alimentari, reutilitzant restes i elaborant diferents plats amb un mateix ingredient.
De la Rosa subratlla que aquests hàbits no només ajuden a mantenir una bona salut i prevenir malalties cròniques, sinó que també contribueixen a estalviar diners a la compra setmanal.
