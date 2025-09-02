Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els 6 consells infal·libles per recuperar la dieta després de les vacances

La nutricionista Natalia de la Rosa recomana tornar als hàbits alimentaris de manera progressiva i equilibrada, evitant dietes extremes

Els millors aliments de la dieta mediterrània

Els millors aliments de la dieta mediterrània / @ jcomp

Bruna Segura

Girona

La tornada de les vacances no sempre és fàcil, especialment a l’hora de reprendre una alimentació equilibrada. Segons la nutricionista Natalia de la Rosa, el més important és evitar les dietes dràstiques i establir de nou uns horaris regulars d’àpats —esmorzar, dinar i sopar, amb un o dos refrigeris saludables si cal— per regular la gana i prevenir excessos.

Els 6 consells clau per a una bona tornada a la dieta

  1. Consumir aliments de temporada, més nutritius, saludables, sostenibles i econòmics.
  2. Prioritzar el comerç local i combinar compres en diferents establiments per aprofitar ofertes i reduir despeses.
  3. Augmentar el consum de vegetals, com fruita, verdura i llegums.
  4. Organitzar el menú setmanal per evitar improvisar i caure en opcions poc saludables.
  5. Practicar el batch cooking: cuinar per avançat i aprofitar un dia lliure per preparar diversos plats.
  6. Evitar el malbaratament alimentari, reutilitzant restes i elaborant diferents plats amb un mateix ingredient.

De la Rosa subratlla que aquests hàbits no només ajuden a mantenir una bona salut i prevenir malalties cròniques, sinó que també contribueixen a estalviar diners a la compra setmanal.

