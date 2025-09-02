Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com recuperar els hàbits de son després de l’estiu: 10 consells pràctics

El doctor Carlos Egea alerta que la manca de descans pot agreujar malalties i proposa pautes per tornar a una rutina saludable

Bruna Segura

Girona

Durant l’estiu, moltes persones a les comarques gironines alteren els seus horaris de son a causa de les hores extres de llum i els canvis en les rutines. Segons el doctor Carlos Egea, coordinador de la SEPAR, la falta de descans no només genera cansament i irritabilitat, sinó que pot empitjorar malalties preexistents i augmentar el risc de diabetis, obesitat o problemes cardiovasculars.

Els estudis indiquen que els adults dormen de mitjana 6,5 hores al dia, una xifra molt inferior a les recomanades. Egea recorda que dormir bé és una necessitat vital que repercuteix en la memòria, el sistema immunitari i la salut global.

10 passos per dormir millor després de les vacances

  1. Prendre el sol al matí per reajustar el cicle circadiari.
  2. Mantenir horaris regulars d’àpats i descans.
  3. Evitar pantalles abans d’anar al llit i apostar per la lectura relaxant.
  4. Crear un ambient tranquil: habitació ordenada, fresca i silenciosa.
  5. Fer sopars lleugers i evitar infusions excitants.
  6. No consumir alcohol, ja que empitjora la qualitat del son.
  7. Prendre una dutxa tèbia per afavorir la relaxació.
  8. Fer exercici moderat, però mai just abans d’anar a dormir.
  9. Practicar tècniques de relaxació, com la meditació o la respiració profunda.
  10. Gestionar les preocupacions: si no s’aconsegueix dormir, aixecar-se i buscar una activitat calmada com llegir o escoltar música suau.

Els especialistes recorden que establir rutines estables és clau per afrontar amb energia el nou curs i prevenir problemes de salut a llarg termini.

