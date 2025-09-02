Com recuperar els hàbits de son després de l’estiu: 10 consells pràctics
El doctor Carlos Egea alerta que la manca de descans pot agreujar malalties i proposa pautes per tornar a una rutina saludable
Durant l’estiu, moltes persones a les comarques gironines alteren els seus horaris de son a causa de les hores extres de llum i els canvis en les rutines. Segons el doctor Carlos Egea, coordinador de la SEPAR, la falta de descans no només genera cansament i irritabilitat, sinó que pot empitjorar malalties preexistents i augmentar el risc de diabetis, obesitat o problemes cardiovasculars.
Els estudis indiquen que els adults dormen de mitjana 6,5 hores al dia, una xifra molt inferior a les recomanades. Egea recorda que dormir bé és una necessitat vital que repercuteix en la memòria, el sistema immunitari i la salut global.
10 passos per dormir millor després de les vacances
- Prendre el sol al matí per reajustar el cicle circadiari.
- Mantenir horaris regulars d’àpats i descans.
- Evitar pantalles abans d’anar al llit i apostar per la lectura relaxant.
- Crear un ambient tranquil: habitació ordenada, fresca i silenciosa.
- Fer sopars lleugers i evitar infusions excitants.
- No consumir alcohol, ja que empitjora la qualitat del son.
- Prendre una dutxa tèbia per afavorir la relaxació.
- Fer exercici moderat, però mai just abans d’anar a dormir.
- Practicar tècniques de relaxació, com la meditació o la respiració profunda.
- Gestionar les preocupacions: si no s’aconsegueix dormir, aixecar-se i buscar una activitat calmada com llegir o escoltar música suau.
Els especialistes recorden que establir rutines estables és clau per afrontar amb energia el nou curs i prevenir problemes de salut a llarg termini.
