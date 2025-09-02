El gran dubte laboral: Tens dret a baixa mèdica si et fas una cirurgia estètica?
El Tribunal Suprem estableix que les operacions voluntàries no generen baixa retribuïda, però hi ha excepcions en casos mèdics o complicacions
Cada vegada són més habituals les intervencions estètiques, com rinoplàsties, augments de pit o empelts capil·lars. Amb aquest augment també creix el dubte laboral: es pot demanar la baixa mèdica per sotmetre’s a una d’aquestes operacions?
Segons diverses sentències del Tribunal Suprem, les cirurgies purament voluntàries no donen dret a baixa retribuïda. En aquests casos, el treballador ha de recórrer a les vacances, a una suspensió temporal del contracte o a un permís no remunerat pactat amb l’empresa.
Quan sí que hi ha dret a baixa
- Complicacions mèdiques: si la intervenció deriva en problemes de salut que allarguen la recuperació.
- Operacions per motius de salut, accidents o malformacions, encara que es facin a la sanitat privada (sempre amb diagnòstic mèdic).
- Cirurgies funcionals com la miopia, que segons sentències recents (2020 i 2023) poden justificar una baixa temporal.
En canvi, retocs merament estètics, com els empelts capil·lars, continuen sent responsabilitat del treballador, que habitualment ha de gestionar-ho amb dies de vacances o acords interns amb l’empresa.
En resum: només les intervencions estètiques vinculades a la salut o les complicacions postoperatòries estan cobertes per la baixa mèdica.
