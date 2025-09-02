Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un serraller alerta sobre la poca seguretat d’un tipus de pany molt habitual a Catalunya: "Jo canviaria el bombí"

Daniel Mateo, conegut a les xarxes com “El serraller de TikTok”, mostra com és de fàcil obrir aquest model i fa un seguit de recomanacions

Bruna Segura

Girona

Després de les vacances, molts veïns de les comarques gironines es preocupen per la seguretat de la seva llar. La por a robatoris o ocupacions fa que cada vegada més famílies apostin per reforçar els seus habitatges amb alarmes i panys de seguretat.

En aquest context, les xarxes socials s’han convertit en un canal per difondre consells pràctics de seguretat domèstica. Un dels perfils més seguits és el de Daniel Mateo, serraller amb gairebé trenta anys d’experiència, conegut com a “El serraller de TikTok.

En una de les seves darreres publicacions, Mateo denuncia la fragilitat d’un model de bombí molt estès a les llars catalanes, fabricat per la marca guipuscoana Escurra. Segons explica, és possible copiar la clau amb tècniques molt senzilles i obrir la porta sense cap esforç.

Si teniu aquest bombí, l’hauríeu de canviar com més aviat millor”, adverteix el professional mentre mostra en vídeo com una clau llisa i un tros d’alumini són suficients per aconseguir-ho.
@elcerrajerodetiktok Si tienes este bolbin deberias de cambiarlo cuanto antes #cerrajero #cerrajeros #cerrajeria #seguridad #zaragoza ♬ sonido original - Daniel | ElCerrajeroDeTikTok

El missatge és clar: substituir els bombins antics per models d’alta seguretat que incorporin sistemes antibumping, antitaladre i amb control de còpies de claus, amb l’objectiu de protegir millor les llars de les comarques gironines.

