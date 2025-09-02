Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Se t'han acabat les vacances? Aquests son els millors consells per afrontar l’estrès de tornar a la rutina

La psicòloga Andrea Trujillo explica quins col·lectius són més vulnerables i ofereix consells per reduir el malestar emocional després de l’estiu

Bruna Segura

Girona

El final de l’estiu i la tornada a la feina poden generar sensacions de cansament, desmotivació o ansietat en moltes persones de les comarques gironines. Aquest fenomen, conegut com a síndrome postvacances, no és un mite, sinó una realitat que pot provocar falta de concentració, descens del rendiment i alteracions de l’estat d’ànim.

Segons la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, afecta sobretot persones menors de 45 anys i sol durar entre 10 i 15 dies. Si els símptomes persisteixen més enllà, es recomana consultar un especialista.

La psicòloga Andrea Trujillo apunta que els treballadors més exposats són aquells que no estan satisfets amb la seva feina, tenen una relació difícil amb el seu entorn laboral o tornen de vacances llargues.

Recomanacions per suavitzar la tornada a la rutina

  • Desconnectar de debò: evitar revisar correus electrònics o atendre trucades de feina durant les vacances.
  • Pensar en positiu: valorar els aspectes positius de la feina i, si no n’hi ha, plantejar-se un canvi.
  • Recuperar els horaris de son: anar ajustant el ritme de descans uns dies abans de tornar a treballar.
  • Posar-se al dia amb els companys: fer una reunió per conèixer les novetats i reconnectar amb l’equip.
  • Organitzar el correu electrònic: establir prioritats per evitar angoixa davant la saturació de missatges.
  • Reprendre hàbits saludables: tornar a la dieta equilibrada i a l’exercici físic per recuperar energia.

Els especialistes recorden que una bona gestió emocional i d’hàbits pot convertir la tornada en una oportunitat per recuperar rutines positives i millorar el benestar general.

