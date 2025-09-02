Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les tres claus per evitar que t'ocupin el pis o la casa

L'expert immobiliari té les solucions

Evita l'okupació de la teva llar

Evita l'okupació de la teva llar / freepik

Lola Gutiérrez

Tenir un pis de propietat i voler-lo llogar per aconseguir una major rendibilitat pot semblar el més coherent. El problema rau en el fet que si el llogues i no et paguen els inquilins, què fas després? I si mentre el tens buit buscant inquilins, t'entren i l'ocupen? El conflicte entre okupes i propietaris fa anys que està en auge. Per prevenir aquesta situació hi ha diversos trucs.

D'això en parla l'expert en el sector immobiliari Sergio Gutiérrez al perfil d'Instagram, @sergio_excellece_ circle, on compta amb més de 63.000 seguidors.

Les claus

Gutiérrez explica en una de les últimes publicacions d'Instagram les tres claus per evitar exposar-se al risc de l'okupació. El primer és la prevenció: selecciona llogaters amb lupa: "Analitza qui serà: les seves nòmines, on treballa, si té estabilitat laboral... i demana sempre que algun familiar avali el contracte de lloguer. Si alguna cosa et fa dubtar, el descartes".

La segona clau és la seguretat. El contractar un segur d'impagament: "No només perquè et cobreixi davant dels impagaments, sinó perquè ells també passaran els filtres i veuran coses que tu no pots veure, com ara falsificacions o registres de morosos", explica.

La clàusula que avisa d'un impagament

El tercer punt clau que explica l'expert al sector immobiliari és la intimidació legal: "S'ha posat de moda una clàusula que avisa que si hi ha impagaments durant el primer any de contracte s'entendrà que està cometent una estafa, per la qual cosa es deixa entendre que si això passa fins i tot podria demanar presó per l'inquiokupa", explica. "Si vas amb aquestes intencions i llegeix això directament no signarà la clàusula que avisa de delicte si no paguen".

Amb aquests tres punts, t'assegures que els llogaters que acceptis per a la teva propietat no siguin un risc i puguis estar tranquil amb ells.

