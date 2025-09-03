Aquesta moneda de fàcil accés multiplica per 200 el seu valor al mercat si compleix aquest requisit
La peça commemorativa de Lituània de 2021 dedicada a la Reserva Natural de Zuvintas ha multiplicat per 200 el seu valor real al mercat col·leccionista
Normalment, una moneda de 2 euros val exactament això: 2 euros. Però en alguns casos excepcionals, aquestes peces poden multiplicar de manera extraordinària el seu preu de mercat. És el que ha passat amb una moneda de 2 euros emesa pel Banc de Lituània l’any 2021, avui molt buscada pels col·leccionistes.
La moneda és commemorativa de la Reserva Natural de Zuvintas, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i semblar una peça normal, en les últimes setmanes s’ha arribat a veure en portals de compravenda per més de 2.000 euros, cosa que significa multiplicar per 200 el seu valor real.
L’error que la fa única
La clau d’aquest increment de valor es troba en una inscripció al cantó de la moneda. En lloc de portar el text habitual “Laisvè, Vienybè, Gerovè” (“Llibertat, Unitat, Benestar”), algunes unitats mostren per error la frase “Dievs, sveti Latviju” (“Déu beneeixi Letònia”).
Aquest error es va produir perquè Letònia i Lituània comparteixen la mateixa seca per fabricar les seves monedes. Durant el procés d’acunyació, una confusió va provocar que un nombre reduït de peces incorporés la inscripció equivocada.
Un tresor per a col·leccionistes
Es calcula que només unes 500 unitats presenten aquest error, fet que les converteix en un autèntic tresor per als amants de la numismàtica. Els experts asseguren que, si tens una d’aquestes monedes, pots arribar a vendre-la per més de 2.000 euros en el mercat especialitzat.
