Aquestes són les conseqüències d'utilitzar la mateixa roba interior dos dies seguits
Hi ha persones que opten per utilitzar la mateixa roba interior durant diversos dies consecutius, ja sigui per despreocupació o com a solució ràpida a un dia atrafegat. No obstant això, aquest simple hàbit pot tenir conseqüències negatives per a la salut, causant problemes d'higiene o infeccions desagradables.
Segons els dermatòlegs, la humitat i calor que es genera en aquestes zones del cos crea un terreny perfecte per al creixement de bacteris -com l'Escherichia coli- i fongs -com la Càndida-. La roba interior, que està en contacte directe amb la zona íntima, pot acumular cèl·lules mortes, suor i residus corporals si no es canvia cada dia.
Exposició a infeccions
En les dones, usar la mateixa roba interior durant dos dies augmenta el risc d'infeccions urinàries, ja que els bacteris poden arribar a la uretra amb facilitat. Els ginecòlegs també adverteixen que l'acumulació de bacteris a la zona genital pot alterar l'equilibri natural del pH vaginal, corrent el risc de patir una infecció vaginal.
Els homes també s'exposen a alguns riscos si usen la mateixa roba interior durant més d'un dia. Creixen les probabilitats de causar picor o irritació a la zona afectada, així com el risc de patir alguna infecció a la pell, sobretot aquells que tenen la pell sensible o sudoració excessiva.
Aquestes probabilitats augmenten especialment en els climes càlids o si un fa esport. També el fregament constant de la roba interior pot afavorir aquests casos, així com si la roba està feta de materials sintètics que dificulten la seva ventilació.
Olors desagradables
No hi ha dubte que, a part de totes les infeccions o irritacions que un pot patir si no canvia la seva roba interior diàriament, un altre inconvenient de no fer-ho és la mala olor. Això es deu també a l'acumulació de suor i bacteris que generen aquestes olors, quelcom que pot afectar la nostra comoditat i autoestima. A més, és important tenir en compte que els perfums o desodorants íntims no eliminen els bacteris.
