Els consells de l'expert per eliminar l'aigua que ens ha entrat a les orelles
A l'estiu i en altres estacions de l'any, si nadem en piscines cobertes, l'aigua pot convertir-se en el nostre enemic
Luis Miguel Mora
Quan ens banyem en piscines o en el mar, és molt probable que ens entri aigua a les orelles. Aquesta sensació és molt desagradable. A part d'incòmode, pot afectar la nostra audició i fins i tot, provocar-nos mareig. Així doncs, hem de buscar una solució per poder acabar amb aquest problema tan comú. Jorge Ángel, infermer, ens dona un seguit de consells.
L'aigua se't pot ficar a les orelles després de la dutxa també. Aquesta sensació de tamponament és incòmoda i dolorosa. Els taps afecten moltes persones, i encara que sovint es resol de manera natural, en alguns casos l'aigua retinguda pot afavorir infeccions com l'otitis externa, per la qual cosa has de conèixer mètodes segurs per expulsar-la.
Els tres consells de Jorge Ángel
Jorge Ángel recomana, en primer lloc, confiar en la llei de la gravetat. Tombar-se de costat sobre l'oïda afectada sol ser suficient perquè l'aigua surti per si sola. Una altra tècnica efectiva és l'efecte ventosa: col·locar el palmell de la mà sobre l'orella, pressionar lleugerament i retirar de cop, cosa que genera un buit que ajuda a desallotjar el líquid.
També és útil un suau massatge mentre es badalla o estirar suaument del lòbul cap avall i cap enrere, perquè així s'obre el conducte auditiu perquè l'aigua flueixi amb més facilitat.
Finalment, l'infermer insisteix que hi ha pràctiques que cal evitar, ja que poden causar més problemes que beneficis. Entre elles, introduir bastonets de cotó dins l'oïda és una acció que pot lesionar la pell o empènyer l'aigua i la cera cap a l'interior. Tampoc no és recomanable saltar amb força o sacsejar el cap de manera brusca, perquè a més de ser ineficaç, pot provocar pèrdua d'equilibri i marejos.
