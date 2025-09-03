Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

Els pensionistes veuran limitada la seva prestació si superen la pensió màxima fixada anualment per la llei

Bruna Segura

Girona

La Seguretat Social ha confirmat que limitarà les pensions que superin la quantia màxima fixada per la llei, malgrat els anys de cotització o la base aportada. La normativa estableix que cap pensió contributiva pot estar per sobre del topall marcat anualment pels Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquest 2025, la xifra màxima se situa en 3.267,60 euros al mes i 45.746,40 euros a l’any. Per poder optar-hi, cal complir dos requisits essencials: haver tingut una base de cotització mínima de 3.816,20 euros mensuals durant els 25 anys previs a la jubilació i acreditar almenys 36 anys i sis mesos cotitzats.

En el cas de la jubilació anticipada, s’aplica un doble coeficient reductor que pot arribar fins al 30% i que retalla encara més la quantia en cas que se superi el límit.

Només hi ha excepcions en supòsits concrets, com ara el complement per reduir la bretxa de gènere o la jubilació demorada, que poden permetre ingressos per sobre del topall establert.

