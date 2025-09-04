Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN

Els delinqüents aprofiten vulnerabilitats en els sistemes de pagament sense contacte-

Bruna Segura

Girona

L’ús de les targetes contactless i dels pagaments amb el mòbil s’ha disparat en els darrers anys. Aquesta comoditat, però, també ha obert la porta a noves formes de frau financer.

Els estafadors poden realitzar transaccions sense que la víctima introdueixi el PIN, aprofitant vulnerabilitats en els terminals de pagament (TPV) i en la tecnologia sense contacte.

El mecanisme més comú és la clonació de targetes o l’ús de lectors sense fils en llocs concorreguts, com transports públics o centres comercials. Amb només apropar-se prou a la víctima, poden captar la senyal de la targeta i fer petites compres repetides que passen desapercebudes pels sistemes de seguretat del banc. Posteriorment, les dades es poden vendre o utilitzar per a operacions més grans.

Per protegir-se d’aquest tipus de frau, els experts recomanen:

  • Configurar alertes a l’app del banc per a cada transacció, per petita que sigui.
  • Utilitzar la targeta contactless com una “targeta moneder”, limitant-hi els diners disponibles.
  • En casos extrems, portar la targeta dins d’una funda bloquejadora RFID.
  • Revisar periòdicament els moviments i denunciar qualsevol activitat sospitosa.

Tot i que a l'estat espanyol encara no s’han detectat casos d’aquest tipus, en països com els Estats Units o el Regne Unit la situació és creixent. Per això, bancs i entitats financeres ja estan reforçant els sistemes de seguretat amb doble factor d’autenticació i límits de despesa personalitzables des de l’aplicació del mòbil.

