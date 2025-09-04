Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar
El sistema cobreix les llacunes de cotització per evitar que afectin negativament la jubilació
Molts treballadors a les comarques gironines es pregunten si la Seguretat Social permet cotitzar sense treballar. La resposta és afirmativa: el sistema reconeix fins a 48 mesos de cotització fictícia per a aquelles persones que tenen buits a la seva vida laboral, una mesura que pot resultar clau per garantir una pensió més alta.
Les llacunes de cotització són els mesos en què un treballador no ha aportat al sistema. Com que la pensió de jubilació es calcula a partir de les bases dels darrers 25 anys, aquests buits podrien reduir de manera considerable la quantia final.
Per evitar-ho, la Seguretat Social omple aquests mesos amb bases fictícies: els primers 48 mesos amb la base mínima de cotització vigent, i a partir del mes 49, amb el 50% d’aquesta base.
Aquest mecanisme no afegeix anys reals de cotització, però sí que millora la base reguladora amb la qual es calcula la pensió. Resulta especialment beneficiós per a persones que han encadenat contractes temporals, han patit períodes llargs d’atur, o han deixat de treballar per dedicar-se a la cura familiar.
A partir de 2026, el sistema preveu ampliar encara més aquest benefici en casos de cures de fills i per a determinats col·lectius com els autònoms.
La integració de llacunes respon a la necessitat de garantir pensions més dignes en un mercat laboral marcat per la precarietat i trajectòries professionals irregulars. Tot i així, cal recordar que per accedir a la pensió de jubilació es mantenen els requisits legals: un mínim de 15 anys cotitzats, dos dels quals dins dels darrers 15.
Els treballadors poden consultar la seva vida laboral a la seu electrònica de la Seguretat Social, on s’indiquen els mesos cotitzats i els períodes en blanc. Aquesta informació permet calcular l’impacte real a la futura pensió i valorar opcions addicionals, com subscriure un conveni especial per continuar cotitzant de manera voluntària.
En definitiva, conèixer com actua aquest mecanisme pot marcar la diferència entre una jubilació ajustada i una de més estable.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda