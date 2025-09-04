Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La diferència entre xinesos i espanyols segons un coronel de l'Exèrcit de Terra espanyol

Per què ells no passen les tardes en una terrassa d'un bar?

El coronel Pedro Baños firma exemplars a la Fira del Llibre de Madrid

El coronel Pedro Baños firma exemplars a la Fira del Llibre de Madrid / EFE/Víctor Lerena

Ricardo Castelló

La teva nacionalitat no sols determina el teu país de naixement; a més, determina els teus costums i tradicions. Hi ha moltes persones que migren d'un país a un altre per diversos motius, però això no fa que deixin de banda aquests punts importantíssims que finalment els defineix.

Fa unes setmanes, Pedro Baños, escriptor i militar, va estar present al pòdcast 'Tengo un Plan', presentat per Sergio Beguería i Juan Domínguez, per tractar com serà el futur de la societat. En un moment de l'entrevista, va voler fer valdre la mentalitat que tenen els xinesos, en comparació dels espanyols.

El coronel de l'Exèrcit de Terra espanyol a la reserva va deixar una pregunta a l'aire: "¿Has vist algun xinès passant la tarda a una terrassa? A què no? Perquè és que és una altra mentalitat".

Baños ha comentat que "ara que els nens ja no van a l'escola (vacances), tu entres a qualsevol botiga de xinesos i estan tots els nens, per petits que siguin, a la botiga dels pares, no estaran treballant, però estan vigilant, saben on és tot".

Per això, no va tenir dubtes a dir que “és una altra mentalitat de treball”. A banda, ha aclarit que no només ho fan a Espanya, ja que "ho fan exactament igual a la Xina". En conseqüència, els xinesos "estan progressant al ritme que estan progressant, evidentment".

Pel que fa als estudis, Baños va exposar que entrar a la universitat a la Xina és molt més complicat que a Espanya: "El gaokao... s'ho estan preparant alguns durant més de dos anys".

"Però dos anys, treballant, estudiant els set dies de la setmana, cada hora. I quan acaben, t'ensenyen les piles de llibres que han estat estudiant i poden tenir dues o tres piles d'aquesta mida", va relatar.

En canvi, a Espanya és totalment diferent, ja que és molt més senzill. L'escriptor va admetre que "aquí hi ha comunitats on la selectivitat s'aprova pràcticament al 100%".

@tuminutoeconomico1 La GRAN diferencia de mentalidades con los Chinos. (Tengo un Plan entrevista a Pedro Baños) #emprendimiento#negocios#chinese#trabajo ♬ sonido original - TuMinutoEconómico

