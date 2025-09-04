Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home fa servir ChatGPT per calcular la pensió i rep una bufetada de realitat

La sorpresa per a l'usuari de la IA va arribar en adonar-se que només cobraria un 25%

Un home fa servir ChatGPT per calcular la pensió i rep una bufetada de realitat

Un home fa servir ChatGPT per calcular la pensió i rep una bufetada de realitat / CC0

Bruna Segura

Girona

La intel·ligència artificial s’ha convertit en una eina quotidiana per a moltes persones que busquen respostes ràpides. Però no sempre les respostes són correctes. Això és el que li ha passat a un home de 60 anys que va consultar a ChatGPT com podia accedir a la jubilació anticipada i calcular la seva pensió.

La sorpresa va arribar quan, després de seguir les instruccions de la IA, la Seguretat Social li va reconèixer només una quarta part del que esperava.

Segons recull Business Insider, ChatGPT li havia indicat que cobraria uns 800 euros mensuals. La realitat va ser molt diferent: només 200 euros al mes, és a dir, el 25% de la base reguladora.

El motiu no va ser un error administratiu, sinó que la IA havia interpretat malament la legislació espanyola. En lloc de basar-se en la normativa vigent, va utilitzar una disposició inexistent, generant així falses expectatives.

Aquest cas posa de manifest les limitacions de la tecnologia: encara que l’avenç sigui molt gran, en temes com la jubilació o la legislació és imprescindible recórrer a fonts oficials o a professionals qualificats.

A més, els experts alerten que cal vigilar com es formula la consulta a una IA, ja que la resposta dependrà molt de la manera en què es plantegi la pregunta.

En definitiva, ChatGPT pot ser útil, però no és un assessor de pensions i la seva informació no sempre reflecteix la realitat legal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents