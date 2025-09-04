Un home fa servir ChatGPT per calcular la pensió i rep una bufetada de realitat
La sorpresa per a l'usuari de la IA va arribar en adonar-se que només cobraria un 25%
La intel·ligència artificial s’ha convertit en una eina quotidiana per a moltes persones que busquen respostes ràpides. Però no sempre les respostes són correctes. Això és el que li ha passat a un home de 60 anys que va consultar a ChatGPT com podia accedir a la jubilació anticipada i calcular la seva pensió.
La sorpresa va arribar quan, després de seguir les instruccions de la IA, la Seguretat Social li va reconèixer només una quarta part del que esperava.
Segons recull Business Insider, ChatGPT li havia indicat que cobraria uns 800 euros mensuals. La realitat va ser molt diferent: només 200 euros al mes, és a dir, el 25% de la base reguladora.
El motiu no va ser un error administratiu, sinó que la IA havia interpretat malament la legislació espanyola. En lloc de basar-se en la normativa vigent, va utilitzar una disposició inexistent, generant així falses expectatives.
Aquest cas posa de manifest les limitacions de la tecnologia: encara que l’avenç sigui molt gran, en temes com la jubilació o la legislació és imprescindible recórrer a fonts oficials o a professionals qualificats.
A més, els experts alerten que cal vigilar com es formula la consulta a una IA, ja que la resposta dependrà molt de la manera en què es plantegi la pregunta.
En definitiva, ChatGPT pot ser útil, però no és un assessor de pensions i la seva informació no sempre reflecteix la realitat legal.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda